Žalgiris se naoštrio za Zvezdu: Valančijunas kao tenk, Sterling Braun namestio ruku

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

Pred gostovanje Neptunasu, odlučio je Tomas Masijulis da van protokola ostavi Deividasa Sirvidisa, Sejbena Lija i Akobundua Ehiogua, dok su svi ostali bili na raspolaganju za meč drugog kola. Gledao je litvanski trener kako da ravnomerno raspodeli minutažu na svih 12 igrača i što je najbitnije, da odmori nosioce igre što je više moguće, da budu spremni za početak Evrolige i gostovanje u Beogradu za samo četiri dana. Videlo se to po činjenici da je Sterling Braun do sredine treće četvrtine igrao svega sedam minuta, slično tako i Jonas Valančijunas, nisu ni Maodo Lo ni Grigonis previše provodili vremena u igri i mogli su i tako da izađu na kraj sa rivalom.

Šutirali su baš loše za tri poena u prvom poluvremenu (2/9), što je bio najveći problem, što se popravilo u trećoj četvrtini, mada nisu mnogo ni šutirali spolja. Išli su na Tubelisa dosta unutra, igrali su nešto sporije i sigurnije nego u prvom poluvremenu, koje su otvorili serijom 7:0. Uspeo je Neptunas brzo i da preokrene i dođe do vođstva, ali je i to kratko tajalo. Vodio je Žalgiris konstantno, samo nikako nije mogao da zadrži veću prednost.

KO OSVAJA EVROLIGU? POGLEDAJTE SVE KVOTE

Serijom 8:0 su u jednom trenutku došli do +11, međutim opet se vratio Neptunas, pa su trojkom Tubutisa smanjili na -6, što je i bila razlika po odlasku na veliki odmor. Dvocifreni višak vratio je Žalgiris u trećoj četvrtini i imali su sigurnih +10 pred poslednju deonicu i tada je Masijulis rešio da vrati Brauna, Valančijunasa i Vilijamsa Gosa, da vrag ne odnese šalu. Imali su i najvećih +15 zahvaljujući sjajnom litvanskom centru i bivšem igraču Partizan Mozzart Beta koji je namestio ruku, pa je delovalo da problema do kraja meča neće biti.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Prednost je samo rasla i rasla, narasla i na preko 20 poena razlike, pa je mogao onda ponovo da odmori nosioce igre trener ekipe iz Kaunasa i da u poslednjih pet minuta uopšte ne brine.

Kod Žalgirisa su se još istakli Blaževič sa 15, Tubelis 11 i Ulanovas sa devet poena. Karsen Edvards imao je tek sedam, Vilijams Gos šest poena i sedam asistencija. U redovima Neptunasa najbolji su bili Fridrikson sa 17, Girdžijunas sa 11 i Drel sa deset poena.