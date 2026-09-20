Tri puta Brobi, pet puta Siti: Utakmica života nije vredela, Siti odmakao Arsenalu

U spektaklu sa osam pogodaka Mančester Siti je savladao Sanderlend 5:3 (3:2), sačuvao stoprocentan učinak i na prvu reprezentativnu pauzu u sezoni odlazi tamo gde je želeo da bude - na vrhu Premijer lige sa maksimalnih 15 bodova iz pet kola. A taj pogled sa čela tabele još je lepši posle onoga što se dan ranije dogodilo Arsenalu. Tobdžije su na Ameksu počišćene od Brajtona 0:3, Siti je dobio priliku da kazni kiks direktnog rivala i nije je propustio. Mada je morao da se preznoji mnogo više nego što konačan zbir bodova sugeriše.

Da je neko Brajanu Brobiju pre početka utakmice ponudio prvi gol u sezoni, verovatno bi ga oberučke prihvatio. Holanđanin je na Etihad stigao bez pogotka u prethodnih šest nastupa u svim takmičenjima, a otišao sa loptom pod miškom. Tri puta je matirao Đanluiđija Donarumu , ispisao nekoliko stranica istorije Sanderlenda u pogledu individualnih dostignuća i pretvorio popodne Mančester Sitija u mnogo nezgodniju avanturu nego što je Enco Mareska mogao da očekuje. Samo, ni takav Brobi nije bio dovoljan.

Sanderlend nije došao na Etihad da se brani, preživljava i moli da čas što pre prođe. Naprotiv. Tek devet minuta bilo je potrebno Sitiju da povede, i to na prilično mangupski način, ali od čoveka na terenu od kog se mangupluk najviše i očekuje. Fernandes je namestio loptu za slobodan udarac sa desne strane kaznenog prostora, podigao glavu i umesto očekivanog centaršuta lukavo prebacio loptu preko Robina Rufsa. Dovoljno visoko da golman ne može do nje, dovoljno brzo i precizno da završi u mreži. Prvenac u dresu Sitija teško da je mogao da zamisli lepše.

Samo tri minuta kasnije stigao je odgovor. Enco Le Fe je jednom loptom rasporio poslednju liniju domaćih, Brobi savršeno tempirao utrčavanje i ostao oči u oči sa Donarumom. Nije komplikovao. Usledio je lagani udarac pored Italijana i 1:1. Bio je to tek početak njegovog popodneva i podsećanja na to kako je igrao u grupnoj fazi prethodnog Svetskog prvenstva, kada je dao dva gola Švedskoj i jedan Tunisu.

Siti je u 29. minutu ponovo preuzeo vođstvo zahvaljujući presingu koji je uhvatio goste u pokušaju da iznesu loptu iz poslednje linije. Erling Haland i Antoan Semenjo napravili su haos u kaznenom prostoru, a Rajan Šerki je pronašao dovoljno prostora između crveno-belih dresova i niskim udarcem pogodio za 2:1.

Nije Sanderlendu trebalo ni pet minuta da ponovo uzvrati. Ponovo Le Fe, ponovo Brobi. Francuz je sjajnim pasom izbacio Tomu Menijea, Donaruma je istrčao kako bi zatvorio Belgijanca, a ovaj nesebično odložio loptu Brobiju. Pred Holanđaninom je ostala prazna mreža za 2:2 već u 33. minutu. Time je Brobi stigao do dva gola ranije nego bilo koji fudbaler Sanderlenda u premijerligaškoj utakmici u prethodnih 16 godina. Poslednji koji je tako rano imao dva pogotka bio je Daren Bent protiv Totenhema u aprilu 2010. godine, kada je do duboko u prvom poluvremenu već dva puta tresao mrežu.

Ali kad god bi gosti podigli glavu, Siti bi pronašao novi udarac. U 43. minutu Šerki je ubacio sa desne strane, Mark Geji uspeo pod pritiskom da održi akciju živom, a lopta se odbila do Semenja. Nije bilo mnogo razmišljanja, snažan, nizak udarac i Rufs je treći put morao po loptu u mrežu. Proveravao je VAR potencijalno igranje rukom Gejija, ali razloga za poništavanje nije bilo. Siti je na odmor otišao sa 3:2 i pet golova u prvih 45 minuta, ali niko na Etihadu tada još nije znao koliko će utakmica postati luda.

Građani su u nastavku stigli i do četvrtog pogotka ponovo preko Semenja, ali je onda Brobi rešio da svoje popodne pretvori iz sjajnog u istorijsko, došao je do het-trika u 59. minutu. Granit Džaka je podigao glavu, pronašao utrčavanje Nilsona Angula u kazneni prostor, usledila je lopta preko peterca, a Brobi se našao gde napadač mora da bude i pogodio za 4:3. Čovek koji pre ove utakmice nije dao nijedan gol u šest ovosezonskih nastupa u svim takmičenjima, odjednom je imao tri protiv Mančester Sitija. Postao je prvi fudbaler Sanderlenda sa premijerligaškim het-trikom još od Džermejna Defoa, koji je 13. januara 2016. tri puta pogodio protiv Svonsija u pobedi Crnih mačaka od 4:2. Brobi je pritom ušao u još ekskluzivnije društvo. Postao je tek četvrti fudbaler u istoriji Premijer lige koji je postigao het-trik protiv ekipe koja je dan započela na prvom mestu tabele. Pre njega to su uspeli Robi Fauler protiv Aston Vile 1998, Dirk Kajt protiv Mančester junajteda 2011. i Romelu Lukaku, takođe protiv Junajteda, 2013. godine.

Sanderlend je tada osetio krv. U 70. minutu mogao je da potpuno poništi prednost domaćina, a Ruben Dijaš je za nekoliko sekundi stigao od potencijalnog tragičara do spasioca. Donaruma je izašao sa gola, Portugalac nespretno poslao loptu prema sopstvenoj mreži, ali potom spektakularno potrčao nazad i praktično sa gol-linije sprečio izjednačenje. Bio je to možda i trenutak koji je prelomio utakmicu. Jer kada Sanderlend nije uzeo ponuđenih 4:4, stigla je kazna čoveka od kojeg se ona najčešće i očekuje.

U 82. minutu Žeremi Doku je otvorio prostor Jošku Gvardiolu na levoj strani, Hrvat poslao loptu na drugu stativu, a Erling Haland rutinski završio akciju. Pomoćni sudija najpre je podigao zastavicu i činilo se da će Norvežanin ostati bez gola, ali je VAR pokazao da je Gvardiol bio u dozvoljenoj poziciji. Gol je priznat. Ostalo je 5:3 do kraja, a Haland je tako kompletirao još jednu malu ličnu kolekciju: sada je zatresao mrežu svakog od 25 premijerligaških protivnika protiv kojih je igrao. Brobi je poneo loptu kući, ali bez osmeha na licu.