Opet radi Mozzart Relax: Zaokružite keca na Madrilenju

Ponovo radi Mozzart Relax. Svi su čekali veliki gradski derbi Madrida, okršaj Čola Simeonea i Žozea Murinja. Bez sumnje reč je o najzanimljivijem meču dana u Evropi. A i šire.

A zahvaljujući velikoj akciji naše kompanije, ne morate da čekate kraj meča. Tačnije, oni koji su se odlučili da igraju keca mogu već da zaokruže fiks. Odnosno pogođenu kvotu 3,20. Kao što znate, zahvaljujući akciji Mozzart Relax, ako vaš tim povede u bilo kom trenutku sa dva gola razlike, automatski prolazi kec ili dvojka.