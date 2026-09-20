Opet radi Mozzart Relax: Zaokružite keca na Madrilenju
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Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 17:45
Možete već da zaokružite kvotu 3,20 zahvaljući golovima Grimalda i Džonatana Dejvida
Ponovo radi Mozzart Relax. Svi su čekali veliki gradski derbi Madrida, okršaj Čola Simeonea i Žozea Murinja. Bez sumnje reč je o najzanimljivijem meču dana u Evropi. A i šire.
A zahvaljujući velikoj akciji naše kompanije, ne morate da čekate kraj meča. Tačnije, oni koji su se odlučili da igraju keca mogu već da zaokruže fiks. Odnosno pogođenu kvotu 3,20. Kao što znate, zahvaljujući akciji Mozzart Relax, ako vaš tim povede u bilo kom trenutku sa dva gola razlike, automatski prolazi kec ili dvojka.
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Baš to se desilo na stadionu Atletika. Posle nezanimljivog provg poluvremena, Jorgandžije su povele pogotkom Grimalda iz penala. A samo šest minuta kasnije, odnosno u 59. minutu Džonatan Dejvid je doneo ogromnih 2:0 za domaćina.
Kao što se da primetiti, u Mozzart kladionicama - svi pobeđuju. A, Mozzart Relax radi za tebe!