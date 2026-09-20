Okršaj srpskih trenera pripao Bogićeviću

Srpski reprezentativac Stefan Momirov nije bio u sastavu Oldenburga za prvu utakmicu, dok su u redovima Miteldojčera bila dvojica srpskih košarkaša. Dobar početak sezone imao je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i bivši srpski reprezentativac Boriša Simanić. Krilni centar meč je završio sa 12 poena i pet skokova za oko 24 minuta provedena na parketu.

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Solidnu ulogu imao je i 25-godišnji Vuk Radojičić, koji je ovog leta pojačao nemačku ekipu iz OKK Beograda. Bivši košarkaš Čačka 94, Jene, Borac Mozzarta i Mege, upisao je sedam poena i po skok i asistenciju za 17 minuta u igri.

Očekivano, igralo se u brzom ritmu, sa mnogo šuteva i mnogo poena, na šta su nas timovi iz nemačke lige i navikli. Čak 52 poena posle prve deonice i koš viška za Oldenburg, koji je bolje odigrao odbranu u drugom kvartalu, zaustavio goste i uspeo da napravi lepu prednost pred odlazak na veliki odmor. Na poluvremenu su imali +13, mada se u trećoj četvrtini ekipa Vladimira Jovanovića vratila u igru. Smanjili su zaostatak na samo pet poena, ali to nije dugo trajalo. Domaćin je opet ubacio u veću brzinu na startu četvrte, vratio se i na dvocifrenu prednost, koju nije ispuštao do kraja meča.

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Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Tišler sa 17, Rouč sa 16 poena i deset asistencija, Vigins sa 14 poena i deset skokova, Poup sa 13 poena i sedam skokova, kao i Džonson sa deset poena.

U poraženom sastavu istakli su se Mušidi sa 20, Planinić sa 13, Gejns sa 12 poena i šest skokova, kao i Hant sa deset poena, pored pomenutih srpskih igrača.