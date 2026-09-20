Maksimović zaslužuje da više igra, Lajpcig se ponovo raspao (VIDEO)

Mogao bi Andrija Maksimović definitivno da dobije više prostora u Lajpcigu. Mladi Srbin je protiv Koma bio jedan od najboljih na terenu, a i danas protiv Leverkuzena je uspeo da ostavi solidan utisak uprkos tome što je na terenu proveo nešto više od 20 minuta. Utisak je da mu je trebalo više minuta i da bi verovatno uspeo da napravi nešto više protiv raspoloženog Leverkuzena - 0:2.

Srbin je u igru ušao u 67. minutu, ali za to vreme je uspeo da pošalje nekoliko dobrih dodavanja, poveže redove, ali nije imao dovoljno raspoloženih saigrača da malo zakuvaju utakmicu. Uostalom, bivši igrač Crvene zvezde, za 23 minuta na terenu nije pogrešio nijedno dodavanje (9/9), a neka od njih su bila duga, a ne samo prvom do sebe. Šta to vredi kad osim Antonija Nuse, Lajpcig nije imao raspoloženih igrača u ofanzivnom delu.