Maksimović zaslužuje da više igra, Lajpcig se ponovo raspao (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | ned. 20.09.26. | 17:44
Srpski internacionalac nije imao dovoljno vremena da napravi nešto konkretnije protiv raspoloženog Leverkuzena - 0:2
Mogao bi Andrija Maksimović definitivno da dobije više prostora u Lajpcigu. Mladi Srbin je protiv Koma bio jedan od najboljih na terenu, a i danas protiv Leverkuzena je uspeo da ostavi solidan utisak uprkos tome što je na terenu proveo nešto više od 20 minuta. Utisak je da mu je trebalo više minuta i da bi verovatno uspeo da napravi nešto više protiv raspoloženog Leverkuzena - 0:2.
Srbin je u igru ušao u 67. minutu, ali za to vreme je uspeo da pošalje nekoliko dobrih dodavanja, poveže redove, ali nije imao dovoljno raspoloženih saigrača da malo zakuvaju utakmicu. Uostalom, bivši igrač Crvene zvezde, za 23 minuta na terenu nije pogrešio nijedno dodavanje (9/9), a neka od njih su bila duga, a ne samo prvom do sebe. Šta to vredi kad osim Antonija Nuse, Lajpcig nije imao raspoloženih igrača u ofanzivnom delu.
Izabrane vesti
Sa druge strane, centralna tačka u ofanzivi Leverkuzena bio je Migel Gutijerez. Španskom levom beku je polazilo za nogom sve što bi zamislio. Mučio je odbranu Lajpciga prodorima po levom boku, a posle jednog od njegovih centaršuteva Patrik Šik se dobro ubacio između štopera gostiju i savladao Marka Flekena.
Opet su na površinu izbili svi problemi koje Lajpcig ima od početka sezone. Odbrana je vrlo klimava, protivnici prelako stvaraju šanse, rotiraju se štoperi, a Martin Demikelis, barem za sada, ne uspeva da pronađe rešenje. I drugi gol koji je dao Leverkuzen je plod greške defanzivaca gostiju. Ridle Baku je iz samo njemu znanih razloga poželeo da iz prve izbaci loptu iz šesnaesterca, iako ga niko nije napao. Na kraju je servirao loptu na nogu Gutijerezu, a Španac takav poklon nije mogao da odbije.
Uspeo je Maksimović da svojim ulaskom unese svežinu u ofanzivni deo tima. Bio je konkretan, gurao loptu napred, trudio se da nešto promeni, ali bilo je prekasno. Kiksevi koje je odbrana napravila još jednom su preskupo koštali Lajpcig ove sezone.
BUNDESLIGA – 4. KOLO
Petak
Bajern - Union Berlin 7:0 (3:0)
/Musijala 18, Kejn 39p, 54, Olise 43, 73, 76, Saibari 70/
Subota
Borusija Menhengladbah - Majnc 3:4 (1:2)
/Nojhaus 11, Lidberg 59, Matino 90+5 - Tic 18, Beker 45+1, Martel 79, Da Kosta 89/
Ajntraht Frankfurt - Frajburg 2:2 (2:1)
/Ebnutalib 10, Burkart 36 - Šerhant 34, Suzuki 48/
Hamburger - Keln 2:1 (1:0)
/Kapaldo 44, Poulsen 49 - Ahe 90/
Verder Bremen - Augzburg 3:2 (0:1)
/Gril 66, Filkrug 86, Vajzer 90+3 - Felhauer 19, Brakelman 58/
Štutgart - Borusija Dortmund 0:1 (0:0)
/Bajer 70/
Nedelja
Bajer Leverkuzen - RB Lajpcig 2:0 (1:0)
/Šik 44, Gutijerez 57/
17.30: (2,05) Šalke (3,60) Elverzberg (3,50) - MR