Još dva nova lica u Loznici za kraj letnje pijace

Pala je zavesa na letnji prelazni rok u Srbiji, ali je Loznica uspela „u pucanj“ da obezbedi još dva nova lica.

Na Lagator je stigao Adams Hamadu, krilni napadač koji je pod ugovorom sa Mačvom. On je došao na pozajmicu do kraja sezone, da proba da se izbori za minutažu u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije.