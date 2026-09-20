(©fkloznica)
Još dva nova lica u Loznici za kraj letnje pijace
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Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 17:15
Napadač iz Mačve i golman iz Podgorice stigli na Lagator
Pala je zavesa na letnji prelazni rok u Srbiji, ali je Loznica uspela „u pucanj“ da obezbedi još dva nova lica.
Na Lagator je stigao Adams Hamadu, krilni napadač koji je pod ugovorom sa Mačvom. On je došao na pozajmicu do kraja sezone, da proba da se izbori za minutažu u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije.
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Fudbaler iz Gane je u Srbiji godinu dana, bio je najpre član Jedinstva iz Uba, potom Mačve, za koju je odigrao 11 minuta, a sada je prešao u Loznicu.
Doveo je klub sa Lagatora pojačanje i među stativama. Novi golman Loznice je Đorđije Pavličić, doskorašnji čuvar mreže podgoričke Budućnosti. Ni njemu srpski fudbal nije nepoznat, jer je takođe prošle sezone bio u Jedinstvu iz Uba.
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