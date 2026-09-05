Napokon Andrija Maksimović! Ovo obećava... Dortmund okrenuo Hof i čudo zvano Elverzberg (VIDEO)

Mada je igrao svega desetak mninuta, zaključno sa nadoknadom, Maksimović je pokazao vidan napredak. Pre svega na fizičkom planu. Duel koji je izdržao pre nego što će doći u poziciju da centrira za gol Ridlea Bakua , sigurno nije bilo lako podneti i ostati na nogama. Usledio je zatim izuzetan centaršut iz trka...

Napokon Andrija Maksimović (19)! Supertalentovani srpski ofanzivac dočekao je da dobije prve minute u novoj sezoni u dresu RB Lajpciga i pokazao Martinu Demikelisu da bi možda mogao malo više da mu veruje u budućnosti. Doživeli su Saksonci neprijatan poraz u Bremenu (1:3), ali nekadašnji fudbaler Crvene zvezde uspeo je da upiše lepu asistenciju i postane jedna od retkih svetlih tačaka u sastavu gostiju.

Zanimljivo da je usled brojnih povreda (Baumgartner, Gruda, Uedraogo, Rajc...) mladi Srbin bio jedini vezni igrač na klupi Lajpciga. I zaista je bilo čudno što ga Demikelis nije ubacio ranije u igru. Čim je to učinio, dobio je rezultat. Naravno, na Maksimoviću ostaje da vredno radi tokom nedelje kako bi eventualno dobije više vremena za igru idućeg vikenda. Ili možda već u Ligi šampiona protiv Koma za pet dana. Izjave argentinskog stručnjaka od juče svakako ohrabruju...

Sjajan meč gledali smo u Zinshajmu, gde je Hofenhajm mučio Borusiju više od sat vremena, vodio sa 2:0 i bio nadomak da po drugi put zaredom sruši velikog rivala na svom stadionu. Tek jednu ozbiljnu priliku imali su gosti iz Dortmunda u prvih 45 minuta, zadesila ih je i nesreća da se povredi Filipo Mane (šansu da debituje dobio Itan Envaneri), bukvalno ništa nije išlo od ruke Niku Kovaču i njegovim momcima, da bi u 61. minutu Seru Girasi pogodio za 1:2 i pokrenuo momke u žutom. Isti igrač pustio je magiju samo pet minuta kasnije - u prijemu se oslobodio čuvara, poslao idealan pas, a Fabio Silva, samo što je ušao u igru, pospremio u mrežu za 2:2. Potpuni preokret kreirao je autogolom Albion Hajdari...

Leverkuzen se iskupio za neočekivan i težak poraz na premijeri u Elverzbergu, dekalsiravši Union Berlin sa 4:0. Gosti su se nekim čudom izvukli u prvom kolu protiv Ajntrahta, uzeli bod pred svojom publikom (3:3), ali već danas pokazali su zbog čega ih mnogi svrstavaju u grupu glavnih kandidata za ispadanje. Verkself ih je doslovno mleo od početka do kraja, i da nije malo spustio gas u finišu, mogao je još koji gol da postigne. Najlepši detalj na meču videli smo u 66. minutu, kada je Ibrahim Maza sjajno kombinovao sa Patrikom Šikom i pogodio u velikom stilu za 4:0.