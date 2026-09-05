Napokon Andrija Maksimović! Ovo obećava... Dortmund okrenuo Hof i čudo zvano Elverzberg (VIDEO)
Vreme čitanja: 21min | sub. 05.09.26. | 17:46
Strašan meč gledali smo u Menhengladbahu, Leverkuzen razbio Union Berlin
Napokon Andrija Maksimović (19)! Supertalentovani srpski ofanzivac dočekao je da dobije prve minute u novoj sezoni u dresu RB Lajpciga i pokazao Martinu Demikelisu da bi možda mogao malo više da mu veruje u budućnosti. Doživeli su Saksonci neprijatan poraz u Bremenu (1:3), ali nekadašnji fudbaler Crvene zvezde uspeo je da upiše lepu asistenciju i postane jedna od retkih svetlih tačaka u sastavu gostiju.
Mada je igrao svega desetak mninuta, zaključno sa nadoknadom, Maksimović je pokazao vidan napredak. Pre svega na fizičkom planu. Duel koji je izdržao pre nego što će doći u poziciju da centrira za gol Ridlea Bakua, sigurno nije bilo lako podneti i ostati na nogama. Usledio je zatim izuzetan centaršut iz trka...
Izabrane vesti
Zanimljivo da je usled brojnih povreda (Baumgartner, Gruda, Uedraogo, Rajc...) mladi Srbin bio jedini vezni igrač na klupi Lajpciga. I zaista je bilo čudno što ga Demikelis nije ubacio ranije u igru. Čim je to učinio, dobio je rezultat.
Naravno, na Maksimoviću ostaje da vredno radi tokom nedelje kako bi eventualno dobije više vremena za igru idućeg vikenda. Ili možda već u Ligi šampiona protiv Koma za pet dana. Izjave argentinskog stručnjaka od juče svakako ohrabruju...
Sjajan meč gledali smo u Zinshajmu, gde je Hofenhajm mučio Borusiju više od sat vremena, vodio sa 2:0 i bio nadomak da po drugi put zaredom sruši velikog rivala na svom stadionu. Tek jednu ozbiljnu priliku imali su gosti iz Dortmunda u prvih 45 minuta, zadesila ih je i nesreća da se povredi Filipo Mane (šansu da debituje dobio Itan Envaneri), bukvalno ništa nije išlo od ruke Niku Kovaču i njegovim momcima, da bi u 61. minutu Seru Girasi pogodio za 1:2 i pokrenuo momke u žutom. Isti igrač pustio je magiju samo pet minuta kasnije - u prijemu se oslobodio čuvara, poslao idealan pas, a Fabio Silva, samo što je ušao u igru, pospremio u mrežu za 2:2.
Potpuni preokret kreirao je autogolom Albion Hajdari...
Leverkuzen se iskupio za neočekivan i težak poraz na premijeri u Elverzbergu, dekalsiravši Union Berlin sa 4:0. Gosti su se nekim čudom izvukli u prvom kolu protiv Ajntrahta, uzeli bod pred svojom publikom (3:3), ali već danas pokazali su zbog čega ih mnogi svrstavaju u grupu glavnih kandidata za ispadanje. Verkself ih je doslovno mleo od početka do kraja, i da nije malo spustio gas u finišu, mogao je još koji gol da postigne. Najlepši detalj na meču videli smo u 66. minutu, kada je Ibrahim Maza sjajno kombinovao sa Patrikom Šikom i pogodio u velikom stilu za 4:0.
A u Menhengladbahu ludnica kakava se retko viđa. Sve je domaćin imao u svojim rukama, prednost od 2:0 i 3:1, gosti krajem prvog poluvremena ostali bez trenera Vinsenta Vagnera, no to ih nije omelo da u nastavku ispišu istoriju Bundeslige. Kao debitanti, kao daleko najmanji klub u ligi, sakupili su maksimalnih šest bodova iz prva kola kola. Pre sedam dana na pleća su bacili Bajer Leverkuzen (3:2), a evo danas i petostrukog šampiona Nemačke, Borusiju iz Menhengladbaha.
Džabe Ždrepcima što je Hugo Bolin odigrao još jedan sjajan meč, postigao dva gola, zalud što je Džo Skeli početkom drugog dela vratio dva gola prednosti na stranu Borusije - Elverzberg je priredio pravo malo čudo. Mladi rezervista Moris Kratenmaher izrastao je u junka, pošto je ušavši sa klupe prvo smanjio na 2:3, a onda u drugom minutu sudijske nadoknade pogodio i za konačnih 4:3 za simpatične goste.
Prelep gol postigao je i Feliks Kajdel u 80. minutu (za 3:3) iz slobodnog udarca...
I ne zaboravite, radi se o klubu iz varošice od svega 13.000 stanovnika. Tek da dočaramo o kakvom se čudu radi.
Uskoro opširnije...
BUNDESLIGA – 2. KOLO
Petak
Štutgart - Keln 4:1 (1:0)
/El Kanus 39, Promel 60, Demirović 75, Vagnoman 90 - Hendriks 81ag/
Subota
Borusija Menhengladbah - Elverzberg 3:4 (2:1)
/Bolin 12, 44, Skeli 56 - Mokva 29, Kratenmaher 66, 90+2, Kajdel 80/
Bajer Leverkuzen - Union Berlin 4:0 (2:0)
/E. Fernandez 1, Medina 28, Šik 48, Maza 66/
Hofenhajm - Borusija Dortmund 2:3 (1:0)
/Avdulahu 45, Lemperle 54 - Girasi 61, Fabio Silva 66, Hajdari 86ag/
Paderborn - Frajburg 0:1 (0:1)
/Egeštajn 26/
Verder Bremen - RB Lajpcig 3:1 (1:0)
/Dinkči 4, Filkrug 68, Gril 80 - Baku 90+5/
18.30: (14,0) Šalke (8,00) Bajern Minhen (1,17)
Nedelja
15.30: (2,90) Hamburger (3,45) Majnc (2,40)
17.30: (2,00) Ajntraht Frankfurt (3,60) Augzburg (3,60)
***Kvote su podložne promenama