Konačno se velike stvari sanjaju u poreskom raju

U poreskom raju konačno se sanjaju velike stvari, ali Luis kaže da i dalje Monako ne može da se meri sa Pari Sen Žermenom.

“Ne razmišljamo o tituli”, rekao je Luis u emisiji „L'After Foot“ na RMC-u i dodao:

“To nije realno. Znamo kakva je realnost kluba. Ambiciozan sam, zaista sam ambiciozan, ali moramo da idemo utakmicu po utakmicu. Ne možemo da se poredimo sa Pari Sen Žermenom. On nije samo najbolji tim u Francuskoj, već i u Evropi. Osvojio je dve titule u Ligi šampiona. Znamo našu realnost, biće ovo duga sezona. Mnogo toga može da se desi. Na kraju ćemo videti pravi nivo našeg tima i nadam se da će to biti na vrhu tabele. Nastavićemo da radimo da što više utakmica pobedimo”, istakao je Luis pred nastavak Lige 1 kada u Monte Karlo stiže Tuluz (20.45) u šestom kolu Lige 1.

20.45: (1,60) Monako (4,00) Tuluz (5,70) MOZZART RELAX

Monako čeka naredne nedelje i start Lige konferencije. Dosad je mladi stručnjak igrao uglavnom sa skraćenom rosterom.

“Volim da igračima pružim priliku da igraju uzastopne utakmice kako bi se osećali prijatno na terenu. Ako znaju da igraju dobro i da će nastaviti da igraju, to stimuliše konkurenciju. To mi je veoma važno. Veoma su mladi i imaju potencijal. Oduševljen sam sa ovih osam utakmica. Privilegija je igrati toliko za 30 dana. Uživajmo u ovom trenutku znajući da će nam svi biti potrebni, jer uvek postoje manji zastoji na tom putu, a mi imamo fantastičan tim da se nosimo sa njima”.

Luis je implementirao formaciju 4-4-2 ili nešto drugačiju 4-2-3-1.

“Mislim da bi tim bio zaista konkurentan, mora da savlada dva sistema. Da razume barem dva načina igre. Ali takođe verujem da ako ga prečesto menjate, igrači gube nit i više ne prepoznaju pokrete koje treba da naprave. Ono što pokušavam da uradim ove nedelje jeste da što bolje koordiniram faze napada i odbrane, kako bi mogli da čitaju tok igre i razumeju gde da se pozicioniraju. Mislim da kada imaju loptu, odluka je njihova. Nećemo im diktirati šta treba da rade. Radi se jednostavno o tome da im damo smernice za kretanje kako bi se osećali prijatno na terenu”, istakao je trener lidera Lige 1.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Luis će morati prinudno da menja postavu jer je najbolji strelac tima, mladi Nemac Paris Bruner suspendovan zbog crvenog kartona. Njega neće biti ni narednog vikenda kada gostuju Lorijanu.

“Naravno, on je veoma važan za nas s obzirom na njegov odličan početak sezone do sada. Ulaže mnogo truda za tim. Nažalost, biće suspendovan za naredne dve utakmice Lige 1. Mnogi igrači u timu će se boriti da ga zamene, a onda će teren odlučiti. U svakom slučaju, to je prilika za njih, što volim, posebno zato što svi igraju veoma dobro”, istakao je Brazilac.

20.45: (1,08) PSŽ (13,0) Le Man (20,0) MOZZART RELAX

Napad Monaka predvodiće Amerikanac Folarin Balogun koji se oporavio od povrede. Letos je bio na pragu odlaska iz kluba, ali je i dalje u Kneževini. Odigrao je samo 14 minuta za tim iz Monte Karla ove sezone i to u prošlom kolu kada je ušao kao rezerva protiv Lansa (2:1), odigravši 14 minuta. Prošle sezone je bio prvi strelac tima sa 13 golova.

Monako je prošle sezone na svom terenu pobedio narednog rivala sa 1:0, dok je u Tuluzu bilo 2:2.

FRANCUSKA 1 – 6. KOLO

Petak

Lans - Lion 2:1 (1:0)

/Sotoka 36, Udol 77 - Mera 85/

Subota

17.15: (1,43) Lil (4,60) Avr (7,25) MOZZART RELAX

20.45: (2,05) Brest (3,45) Anže (3,60) MOZZART RELAX

20.45: (3,10) Lorijan (3,40) Pariz (2,30) MOZZART RELAX

20.45: (1,08) PSŽ (13,0) Le Man (20,0) MOZZART RELAX

20.45: (1,60) Monako (4,00) Tuluz (5,70) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,40) Nica (3,45) Starazbur (2,90) MOZZART RELAX

17.15: (1,48) Ren (4,40) Okser (6,75) MOZZART RELAX

20.45: (3,90) Troa (3,50) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama