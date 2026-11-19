Oduševljenje Cvetkovićevim potencijalom ne krije direktor za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić. U razgovoru za belgijske medije imao je neke bajkovite konstatacije o mladom napadaču Anderlehta i objasnio kako je pratio njegov razvoj.

„Kao i sa Đokovićem u našoj zemlji, kada uspete da spojite glavu i srce, postajete šampion. Upravo je to Mihajlo: talenat, glava i srce. Sve.“

Belgijance čudi kako je Cvetković odigrao samo dve utakmice za mladu reprezentaciju i kako je praktično iz U-19 selekcije odmah prekomandovan u A tim. Kada su to u FSS odlučili da Cvetković preskoči stepenik?

„To je bilo tokom kvalifikacija za ovogodišnje Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina. Bili smo u veoma teškoj kvalifikacionoj grupi sa Portugalijom, Engleskom i Poljskom, a samo prvo mesto je donosilo plasman na turnir. Mnogi su ovu grupu smatrali malim Evropskim prvenstvom. Iako su nam svi govorili da je to izgubljen slučaj, osvojili smo sedam od mogućih devet bodova.“

Cvetković je protiv Engleske nosio kapitensku traku i otvorio seriju golova…

„Nisam znao mnogo o tom timu. Otputovao sam sa njima i ostali smo zajedno deset dana. Mihajlo je bio izuzetan. Ne samo zbog fudbalskog umeća, već i zbog mentaliteta. On je pravi vođa. Protiv Engleske, koja nije izgubila skoro dve godine i u čijim redovima su bili igrači koji sada nastupaju u Ligi šampiona, bio je najbolji akter na terenu. Postigao je gol, ali ga je bilo svuda. U pojedinim trenucima se čak nalazio i na poziciji desnog beka.“

Stojić tvrdi da je tada shvatio koliko je Cvetković perspektivan…

„Rekao sam za njega: ’On je igrač koji me podseća na Karima Benzemu ili Serhija Aguera’. Ono što ga izdvaja je i ta stalna želja za napretkom. Jedna od mojih omiljenih izreka glasi: ’Ko ne napreduje, taj nazaduje’. Verujte mi, već je pokazao za šta je sposoban u reprezentaciji. Protiv Holandije u oktobru postigao je veličanstven gol glavom. Žrtvuje se za tim, ne gubi loptu, dobro gradi i koristi telo, a svojim kretanjem stvara prostor za saigrače… Kao agent, godinama sam imao priliku da zastupam igrače poput Dada Prša, Luja Sahe i Đibrila Sisea. Kada ga uporedim sa njima, on je manje-više na istom nivou.“

Belgijanci ga porede sa Aleksandrom Mitrovićem, koji je nekada tresao mreže u Anderlehtu.

„Veoma sam srećan zbog Anderlehta što ima ovakvog igrača, jer je to moj bivši klub. Mihajlo svakako nastavlja tradiciju Mitrovića, Jovanovića, Jestrovića… Volim Aleksandra, i kao fudbalera i kao čoveka. Ne želim ni na koji način da umanjim njegove kvalitete. On je najbolji strelac u istoriji naše reprezentacije i pravi kapiten. Ali, želim da kažem da u modernom fudbalu sada ima manje centaršuteva nego ranije. Mitrović je izuzetan u kontroli lopte i građenju telom. Danas, kao napadač, morate biti sposobni i da igrate po celoj širini terena: centralno, desno i levo. Cvetković bez problema može da pokrije sve tri pozicije. U tom pogledu je malo kompletniji, ne oduzimajući time ništa od Mitrovića. Cvetković se bolje uklapa u današnji fudbal. Njegov profil bi više odgovarao, na primer, španskom fudbalu“, rekao je Stojić.