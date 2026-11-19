Danas je Inter Eskaldes potvrdio i zanimljivu vest koja je odjeknula van granica ove male države. Naime, proslavljeni španski fudbaler Karles Pujol je izabran na funkciju direktora za međunarodne odnose i fudbal. On je danas prisustvovao treningu svog novog tima kako bi upoznao stručni štab i igrače prvog tima.

Pujol je igračku karijeru završio 2014. godine, a celu ju je proveo igrajući za Barselonu. Odigrao je i 100 utakmica za Španiju, osvojio dve evropske i jednu svetsku titulu. Nakon igračke karijere je kratko radio u mlađim kategorijama Barselone, potom dve godine proveo radeći u menadžerskoj agenciji, a od 2019. godine se bavio isključivo privatnim biznisom i izašao je iz fudbala.

U međuvremenu je odbijao brojne pozive da preuzme neku od bitnih funkcija u Barseloni dok je tamo trajala borba za prevlast. Nije hteo da se svrstava ni na čiju stranu i ostao je simbol lojalnosti među navijačima Barselone.