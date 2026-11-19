Posle gostovanja Zvezdi, doveli Karlesa Pujola
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 18:15
Zanimljiv izbor legendarnog Španca
Nije ni fudbal u Andori više što je bio. Prošle godine u ovo vreme je reprezentacija Srbije gostovala u Andori i mučila se da slomi žilavog domaćina (pobedila 3:1), a pre dve nedelje je Crvena zvezda u Ligi konferencije dočekala andorski Inter Eskaldes i na jedvite jade preokrenula.
Ima do pada kvaliteta u srpskom fudbalu, ali ima i do rasta u Andori, gde su klubovi sa amaterskog i poluprofesionalnog nivoa prešli na profesionalni u poslednje tri-četiri godine. Danas klubovi u Andori imaju oko 80 odsto stranaca u svojim timovima, a pomenuti Inter Eskaldes je letos ostvario najveći uspeh u istoriji tamošnjeg klupskog fudbala i postao prvi koji se plasirao u grupnu fazu nekog evrokupa.
Izabrane vesti
Danas je Inter Eskaldes potvrdio i zanimljivu vest koja je odjeknula van granica ove male države. Naime, proslavljeni španski fudbaler Karles Pujol je izabran na funkciju direktora za međunarodne odnose i fudbal. On je danas prisustvovao treningu svog novog tima kako bi upoznao stručni štab i igrače prvog tima.
Pujol je igračku karijeru završio 2014. godine, a celu ju je proveo igrajući za Barselonu. Odigrao je i 100 utakmica za Španiju, osvojio dve evropske i jednu svetsku titulu. Nakon igračke karijere je kratko radio u mlađim kategorijama Barselone, potom dve godine proveo radeći u menadžerskoj agenciji, a od 2019. godine se bavio isključivo privatnim biznisom i izašao je iz fudbala.
U međuvremenu je odbijao brojne pozive da preuzme neku od bitnih funkcija u Barseloni dok je tamo trajala borba za prevlast. Nije hteo da se svrstava ni na čiju stranu i ostao je simbol lojalnosti među navijačima Barselone.