Šaćiri o Srbiji i dvoglavom orlu: Danas taj gest ne bi izazvao tako veliku kontroverzu
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 18:11
"Mi i naše porodice smo trpeli ogromne provokacije pred tu utakmicu..."
Svi kojima je u Srbiji stalo do fudbala, te kasne, junske večeri, 2018. godine, progutali su gorku pilulu. Orlovi su igrali utakmicu protiv Švajcarske s realnom težinom prolaska u nokaut fazu, vodili su od petog minuta i pogotka Aleksandra Mitrovića, a onda su doživeli potom. Granit Džaka u 52, pa Đerdan Šaćiri u 90. minutu, raspršili su snove Srbije o osmini finala, jer je pobeda nad Brazilom u poslednjem kolu bila apsolutno nerealna.
Pamti Srbija taj meč po provokacijama Džake i Šaćirija, po gestikulaciji u vidu dvoglavog orla. Osam godina kasnije, te slike se ne zaboravljaju i ostaju, medijski prilično interesantna tema. Stoga je, gostući u podkastu Larmadilo Radio televizije Švajcarske, Šaćiri ponovo upitan o događaju koji je svojevremeno izazvao priličnu buru.
"Mnogo toga je napisano u to vreme. Naše porodice i mi smo trpeli ekstremne provokacije sa srpske strane pre tog meča na Svetskom prvenstvu 2018, naročito na društvenim mrežama. Izazvali su u nama još veću glad za pobedom. Na kraju, jedina stvar koja je bila važna, jeste pobeda na terenu i demonstriranje na[ih vrednosti. Želeli smo da dokažemo da smo tu zbog sporta, ne politike, iako je na kraju sve dobilo političnu dimenziju", rekao je Šaćiri, pa nastavio: "Zbog provokacija i svega napisanog, emocije su nabujale. Mislim i da su mediji dodatno podgrejali priču. Mnogi ljudi u Švajcarskoj nisu razumeli situaciju, jer nisu znali pozadinu, niti su razumeli zašto smo Granit, Stefan i ja, uradili to što smo uradili. Emocije su bile jake. Ne verujem da bi danas taj gest izazvao pibližno toliko kontroverze."
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Možda su neki zaboravili, ali i baš tu utakmicu, Šaćiri je odigrao u kopačkama koje su, takođe, privukle ozbiljnu pažnju. Naime, na njima se, osim zastave Švajcarske, nalazila i zastava takozvanog Kosova.
Šaćiri se rodio u Srbiji, u mestu Gnjilanu 1991. godine. Nije igrao za reprezentaciju Albanije, već je prošao sve mlađe kategorije Švajcarske, pre nego što je zaigrao za A tim. Posle Granita Džake (152) i Rikarda Rodrigeza (150), treći je na večnoj lisiti igrača sa najviše nastupa za Švajcarsku, dok je četvrti strelac sa ukupno 32 gola.