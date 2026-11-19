Svi kojima je u Srbiji stalo do fudbala, te kasne, junske večeri, 2018. godine, progutali su gorku pilulu. Orlovi su igrali utakmicu protiv Švajcarske s realnom težinom prolaska u nokaut fazu, vodili su od petog minuta i pogotka Aleksandra Mitrovića, a onda su doživeli potom. Granit Džaka u 52, pa Đerdan Šaćiri u 90. minutu, raspršili su snove Srbije o osmini finala, jer je pobeda nad Brazilom u poslednjem kolu bila apsolutno nerealna.

Pamti Srbija taj meč po provokacijama Džake i Šaćirija, po gestikulaciji u vidu dvoglavog orla. Osam godina kasnije, te slike se ne zaboravljaju i ostaju, medijski prilično interesantna tema. Stoga je, gostući u podkastu Larmadilo Radio televizije Švajcarske, Šaćiri ponovo upitan o događaju koji je svojevremeno izazvao priličnu buru.

"Mnogo toga je napisano u to vreme. Naše porodice i mi smo trpeli ekstremne provokacije sa srpske strane pre tog meča na Svetskom prvenstvu 2018, naročito na društvenim mrežama. Izazvali su u nama još veću glad za pobedom. Na kraju, jedina stvar koja je bila važna, jeste pobeda na terenu i demonstriranje na[ih vrednosti. Želeli smo da dokažemo da smo tu zbog sporta, ne politike, iako je na kraju sve dobilo političnu dimenziju", rekao je Šaćiri, pa nastavio: "Zbog provokacija i svega napisanog, emocije su nabujale. Mislim i da su mediji dodatno podgrejali priču. Mnogi ljudi u Švajcarskoj nisu razumeli situaciju, jer nisu znali pozadinu, niti su razumeli zašto smo Granit, Stefan i ja, uradili to što smo uradili. Emocije su bile jake. Ne verujem da bi danas taj gest izazvao pibližno toliko kontroverze."