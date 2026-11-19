Nastavio je šef struke tima iz Balugrane da priča o novoj akviziciji. "Radi se o igraču koji je izuzetno svestran. Može da igra zajedno sa svim našim plejmejkerima, ume da postiže poene, asistira i neko je ko je izuzetno inteligentan. Upravo to mu omogućava da se prilagodi svakoj situaciji na terenu. Nadam se da je u dobroj formi i da će nam pomoći svojim talentom i željom da se u Barseloni dokaže protiv svih najboljih timova Evrope".

Potom je Sekulić pričao i o Crvenoj zvezdi.

"Zvezda je jedna od najboljih odbrambenih ekipa, tim koji igra fizički veoma zahtevnu košarku. Izgubili su poslednje dve utakmice, nalaze se u situaciji koja nije jednostavna i zbog toga moramo da budemo spremni na njihovu reakciju. Kada je reč o nama, dosta je komplikovano zbog povreda. Međutim, igrači su pokazali reakciju i spremni su da se suprotstave fizički izuzetno snažnoj ekipi i da zaustave protivnika".

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Za kraj, upitan je trener Barselone da li se očekuje još dolazaka u Blaugranu.

"Čekamo da se nekolicina igrača oporavi, a onda ćemo videti šta ćemo da radimo", zaključio je Sekulić.

Kada je reč o poslednjem okršaju ovih rivala, bilo je to lane u plej-in meču u kojem je Barselona kao domaćin pobedila Zvezdu - 80:72 i tako obezbedila nastavak takmičenja. Što se tiče stanja na tabeli, katalonski tim je trenutno ima osam pobeda i četiri poraza i u gornjem je domu, dok su crveno-beli pri sredini sa trijumfom manje. Ono što je još zanimljivo jeste da domaćin na ovom meču neće moći da računa na povređenog kapitena Kevina Pantera.

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

18.15: (3,00) Makabi Tel Aviv (16,0) Dubai (1,50)

19.00: (2,25) Žalgiris (15,0) Panatinaikos (1,80)

20.00: (1,35) Bajern Minhen (16,0) Baskonija (3,70)

20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)

20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)

21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama