Sekulić poziva na oprez pred Zvezdu: Moraju da pokažu reakciju posle dva poraza
Vreme čitanja: 3min | čet. 19.11.26. | 17:52
"Barselona je jedan od najkonkurentnijih timova i mora da se bori za sam vrh Evrolige. Zbog toga smo angažovali Hejsa"
Barselona je u prošlom kolu Evrolige doživela pomalo šokantan poraz od Pariza, pa sada izabranici Aleksandra Sekulića moraju da se vade protiv Crvene zvezde (sutra, 20.30)
Jasno je da će ovo biti jedan od derbija kola jer je poznat rivalitet između dva kluba, a slovenački stručnjak je najpre govorio o novajliji Kilijanu Hejsu koji je pojačao klub uoči meča sa crveno-belima.
"Imali smo problema sa rotacijom i zbog toga smo doveli plejmejkera. Još ne znamo da li će biti na raspolaganju i o tome ćemo odlučiti sutra. Barselona je jedan od najkonkurentnijih timova i mora da se bori za sam vrh Evrolige. Zbog toga smo angažovali Hejsa", bile su Sekulićeve uvodne reči.
Izabrane vesti
Nastavio je šef struke tima iz Balugrane da priča o novoj akviziciji.
"Radi se o igraču koji je izuzetno svestran. Može da igra zajedno sa svim našim plejmejkerima, ume da postiže poene, asistira i neko je ko je izuzetno inteligentan. Upravo to mu omogućava da se prilagodi svakoj situaciji na terenu. Nadam se da je u dobroj formi i da će nam pomoći svojim talentom i željom da se u Barseloni dokaže protiv svih najboljih timova Evrope".
Potom je Sekulić pričao i o Crvenoj zvezdi.
"Zvezda je jedna od najboljih odbrambenih ekipa, tim koji igra fizički veoma zahtevnu košarku. Izgubili su poslednje dve utakmice, nalaze se u situaciji koja nije jednostavna i zbog toga moramo da budemo spremni na njihovu reakciju. Kada je reč o nama, dosta je komplikovano zbog povreda. Međutim, igrači su pokazali reakciju i spremni su da se suprotstave fizički izuzetno snažnoj ekipi i da zaustave protivnika".
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Za kraj, upitan je trener Barselone da li se očekuje još dolazaka u Blaugranu.
"Čekamo da se nekolicina igrača oporavi, a onda ćemo videti šta ćemo da radimo", zaključio je Sekulić.
Kada je reč o poslednjem okršaju ovih rivala, bilo je to lane u plej-in meču u kojem je Barselona kao domaćin pobedila Zvezdu - 80:72 i tako obezbedila nastavak takmičenja. Što se tiče stanja na tabeli, katalonski tim je trenutno ima osam pobeda i četiri poraza i u gornjem je domu, dok su crveno-beli pri sredini sa trijumfom manje. Ono što je još zanimljivo jeste da domaćin na ovom meču neće moći da računa na povređenog kapitena Kevina Pantera.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
18.15: (3,00) Makabi Tel Aviv (16,0) Dubai (1,50)
19.00: (2,25) Žalgiris (15,0) Panatinaikos (1,80)
20.00: (1,35) Bajern Minhen (16,0) Baskonija (3,70)
20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)
20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)
21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)
Petak
19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)
20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)
20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)
20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)
*** Kvote su podložne promenama