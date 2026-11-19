Junajted mora da se menja iz korena, Poketino najavljuje: Bez straha na Enfildu, da pobedimo Liverpul
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 17:19
„Neću ništa da tražim, jer mislim da uvek tražimo, tražimo, tražimo od navijača, ali mi moramo nešto da pružimo navijačima pre nego što bilo šta zatražimo“, kaže Argentinac
Ugovore posao, potpišu trenera, otpuste ga i moraju da plate. Mančester junajted tako radi otkako je završena era ser Aleksa Fergusona, troši menaždere kao čarape, a na zapošljavanje i otkaze njima i sportskim direktorima ulupao je preko 130.000.000 evra. Nova vratolomija izašla je više no što su na Old Trafordu očekivali.
Iako je bilo govora da će angažovanje Maurisija Poketina i isplata Majkla Kerika izaći na oko 15.000.000 evra, na kraju je, ipak, sve skupa izašlo skoro 18.000.000. Nije drastičan skok, ali postoji. Moći će neko vreme Argentinac da radi u miru, verovatno dok ne bude gotova sezona. Tako je bilo sa prethodnicima…
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Upadali su u vir kada počne nova i brzo bivali odvučeni na dno. Maurisiju Poketinu će biti poprilično teško da radi u toksičnom okruženju, što Teatar snova jeste. Porodica Glejzer i ser Džim Retklif, manjinski vlasnik, gledaju se preko nišana, odnosi su narušeni, a onikoga od njih navijači ne mogu da vide očima.
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Situacija je teška, a Maurisio Poketino je stava da bi bila greška isključivo se na nju fokusirati. Insistira na tome da potencijal kluba, a ne njegovi problemi, mora da bude polazna tačka njegovog mandata, ali i da su Mančester junajtedu potrebne promene iz korena.
„Greška je gledati samo trenutno situaciju. Moramo da gledamo potencijal ovog kluba. Poenta je da počnemo da delujemo i menjamo stvari, da pokušamo da na dobar način utičemo na sve segmente i da zaista poverujemo da možemo da povratimo taj osećaj pobednika“, rekao je Maurisio Poketino u prvom obraćanju otkako je postao trener Mančester junajteda.
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Moraće igračima koje je zatekao da menja način razmišljanja, počev od nedeljnog derbija na Enfildu.
„Ići ćemo tamo, na Enfild, sa idejom da pobedimo, da budemo hrabri i da budemo Mančester junajted. Moramo da se pobrinemo da budemo hrabri i glavni akteri, da odemo tamo bez straha i izazovemo veoma dobar tim kao što je Liverpul“.
Takođe je insistirao na tome da njegov tim treba ponovo da uspostavi vezu sa navijačima, umesto da im postavlja nove zahteve.
„Neću ništa da tražim, jer mislim da uvek tražimo, tražimo, tražimo od navijača, ali mi moramo nešto da pružimo navijačima pre nego što bilo šta zatražimo“, poručio je Maurisio Poketino i dodao:
„Navijači moraju da vide da ćemo da se borimo. Znate, mi smo Mančester junajted, poštujemo svoju istoriju i igraćemo na pobedu. Radićemo toliko naporno da biste se osećali ponosno zbog tima, igrača i, naravno, što je najvažnije, zbog kluba“.