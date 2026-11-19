Upadali su u vir kada počne nova i brzo bivali odvučeni na dno. Maurisiju Poketinu će biti poprilično teško da radi u toksičnom okruženju, što Teatar snova jeste. Porodica Glejzer i ser Džim Retklif, manjinski vlasnik, gledaju se preko nišana, odnosi su narušeni, a onikoga od njih navijači ne mogu da vide očima.

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Situacija je teška, a Maurisio Poketino je stava da bi bila greška isključivo se na nju fokusirati. Insistira na tome da potencijal kluba, a ne njegovi problemi, mora da bude polazna tačka njegovog mandata, ali i da su Mančester junajtedu potrebne promene iz korena.

„Greška je gledati samo trenutno situaciju. Moramo da gledamo potencijal ovog kluba. Poenta je da počnemo da delujemo i menjamo stvari, da pokušamo da na dobar način utičemo na sve segmente i da zaista poverujemo da možemo da povratimo taj osećaj pobednika“, rekao je Maurisio Poketino u prvom obraćanju otkako je postao trener Mančester junajteda.

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