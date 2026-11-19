Juta bacila oko na Kajrija Irvinga
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 18:12
Ekipa iz Solt Lejk Sitija navodno želi iskusnog beka u svojim redovima
Daleko je Juta Džez od dobrog početka sezone. Franšiza iz Solt Lejk Sitija ostvarila je svega tri pobeda u 16 utakmica, od čega su dve u poslednjih isto toliko mečeva. Svesni su u Džezerima da moraju da naprave određene rezove u rosteru i pre svega da ga pojačaju.
U toj nameri deluje da je Juta bacila oko na prekaljenog asa Karjija Irvinga, kao i to da je rešena u nameri da ga dovede u svoje redove.
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Ovu informaciju pustio je u etar Ijan Begli na gostovanju na Termin Radiju.
"Svi vodeći ljudi u klubovima razmatraju na desetine igrača. Jedna od stvari koje sam čuo jeste da je Juta upravo to radi sa Kajrijem Irvingom, te da interno razmatra mogućnost da ga dovede u trejdu. Zanimljivo je to što nećete trošiti mnogo vremena na nekog igrača ako nemate nikakvo interesovanje".
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Mnogo se priča u poslednje vreme o Irvingu. Iskusni bek jeste neko o kome se konstantno priča kao igraču koji bi mogao da promeni sredinu. Pričalo se ranije o raznim potencijalnim destinacijama, a sada se u priču, barem po rečima pomenutog izvora uključila Juta.
Nekadašnji član Klivlenda je i dalje na vrhunskom nivou kada je reč o brojkama. Ovosezonski prosek Kajrija Irvinga u NBA ligi iznosi 22,3 poena, 4,4 skoka i 3,7 asistencija. Kada je reč o Dalasu, Mveriksi stoje neuporedivo bolje od Jute. Franšiza iz Teksasa ima osam pobeda i sedam poraza, pa možda i ovaj parametar može da igra ulogu u slučaju razmatranja eventualnog trejda.