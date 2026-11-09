Korak napred, nazad dva: Partizanu se smeši plej-aut na polusezoni

Manja je Partizanu razlika do Mačve, koja je na poziciji za selidbu u niži rang nego do Radnika, IMT-a i kragujevačkog Radničkog, koji su sa istim brojem bodova u plej-of zoni.

Štaviše, Parnom valjku se smeši poražavajuća situacija, da jesenji deo sezone završi u plej-autu! Od četvrtog do šestog mesta su pomenuti IMT, Radnički i Radnik koji imaju po 23 boda. Partizan je deseti sa 17 bodova. Dakle, šest je bodova zaostatka. A, ostala su do spuštanja zavese da se odigraju još tri kola. Da bi se tim iz Humske domogao plej-ofa potrebno mu je da dobije sve tri preostale utakmice i da mu se pritom poklope brojni rezultati timova koji su iznad njega. Ne deluje naročito realno...

Partizanu je ostalo do polugodišta da odigra protiv IMT-a u gostima, niškog Radničkog kod kuće i onda za kraj veliki izazov, utakmica u Kragujevcu. A, onda bi definitivno moralo nešto ozbiljno da se menja u Humskoj, jer je Parni valjak zalutao, otišao stranputicom sa koje se ne vidi čak ni izlazak na evropsku scenu.