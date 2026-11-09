LUDI TIKET, ponedeljak, 848.654 dinara: Leskovačka mućkalica od čak 33 para

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MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

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Ono što je ovaj ionako monumentalan dobitak lansiralo u nebesa i osiguralo maksimalnu isplatu jeste SUPER MULTI BONUS aktivacija dodatne isplate koju garantuje Mozzart kladionica. Zbog neverovatnog broja odigranih parova bez ijednog promašaja, kladionica je nagradila vernost i hrabrost ovog Leskovčanina brutalnim procentualnim uvećanjem, pa je krajnji iznos dostigao svoj maksimalni potencijal. Konkretno, naplatio je dodatnih 220.021 dinar, odnosno 35 procenata više u odnosu na očekivan dobitak. Kada se podvuče crta, Leskovac 6 je dobio novog lokalnog heroja koji je dokazao da se uz malo hrabrosti i pravu strategiju sa samo pedeset dinara u džepu može osvojiti pravo malo bogatstvo.

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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.