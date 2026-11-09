Jokić se povredio, cela Denverova petorka upitna za Hjuston
Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 08:25
Neizvesni Marej, Gordon, Džonson, Braun i Derozan
Delovalo je od početka sezone da nešto muči Nikolu Jokića. Iako srpski as i dalje igra impresivno, skuplja tripl-dablove, njegovi procenti šuta nisu na nivou na kojem je navikao navijače.
Možda je najzad otkriveno o čemu se radi. Kako javljaju američki mediji, Nikola Jokić ima problem sa laktom i zbog toga će verovatno propustiti utakmicu protiv Hjustona.
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Ali, to je samo deo problema za Denver. Cela petorka je upitna za meč sa Rokitsima. Pored Nikole Jokića, utakmicu bi mogli da propuste i Džamal Marej, Aron Gordon, Kem Džonson, Kristijan Braun i Demar Derozan!
Po izveštaju koji je objavio Denver, Marej ima problem sa levom cevanicom, Brauna muči list leve noge, a Gordona, Džonsona i Derozana muče leđa.
Nije nemoguće, ipak, da neki od njih na kraju uskoče u tim za meč sa Hjustonom, jer u protivnom trener Adelman neće moći da sastavi celu ekipu.