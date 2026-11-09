Jokić se povredio, cela Denverova petorka upitna za Hjuston

Delovalo je od početka sezone da nešto muči Nikolu Jokića. Iako srpski as i dalje igra impresivno, skuplja tripl-dablove, njegovi procenti šuta nisu na nivou na kojem je navikao navijače.

Možda je najzad otkriveno o čemu se radi. Kako javljaju američki mediji, Nikola Jokić ima problem sa laktom i zbog toga će verovatno propustiti utakmicu protiv Hjustona.