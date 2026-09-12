PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Real se iskaljuje na Raju
Vreme čitanja: 1min | sub. 12.09.26. | 11:50
Pročitajte nekoliko predloga za 12. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Liverpul je u prošlom kolu konačno zabeležio prvenstvenu pobedu i mada su se Crveni protiv Ipsviča (verovatno) malo čuvali za start Lige šampiona (u kojem su savladali Atletiko Madrid sa 2:1) delovali su sigurnije nego na samom početku. Realno je da trijumfuju i protiv Fulama.
Konačan ishod
Blankosi su posle poraza od Betisa bili besni na sudiju Alehandra Ernandeza, čak su otišli toliko daleko ga etiketiraju kao “Barselonistu”. Ako gnev pretoče u entuzijazam, što je vrlo verovatno, Rajo je u nevolji i mogao bi da prođe gore nego Inter u utorak. Uparite keca i 3-5.
Mozzart kombinazzije
Jedina prava mrlja na Lionovim ostvarenjima u novoj sezoni bio je neuspeh u plej-ofu za LŠ. Kroz prvenstvo fino gura, ali isto važi i za Pariz, koji posle Marseljevog merka još jedan vredan “skalp”. Sva tri ishoda imaju sjajne kvote, ali su nam u magli. Ograničite se na GG.
Oba tima daju gol
Midlsbro je odigrao dve utakmice na svom terenu (protiv Linkolna i Vest Bromvič Albiona) i obe je dobio uz GG3+ (2:1 i 3:1). Norič je posle dva poraza na gostovanjima slavio u Šefildu, takođe u efikasnoj utakmici, pa nas goleada ne bi iznenadila. Ipak, preporučujemo vam keca.
Konačan ishod
Samo bod iz tri utakmice premalo je za ekipu koja je prošle sezone osvojila jedno evropsko takmičenje. Činjenica je da je tim Unaja Emerija pretrpeo tumbanja, međutim, očekivalo se više. Opet, ni Šumari ne blistaju, pa probajte keca, posebno posle trijumfa domaćih u Brižu.
Konačan ishod
Ako ne računamo poraz od Mantove u Kupu sredinom avgusta, Lacio igra odlično. No, ni maksimalan učinak na startu šampionata nije ubedio najvatrenije pristalice da se vrate na tribine Olimpika. Milan bi mogao da iskoristi lošu atmosferu oko domaćih da zabeleži pobedu (uz 0-2).
Konačan ishod
Da su fudbaleri Hofenhajma bili koncentrisaniji na saldu bi imali svih šest bodova, a ne “krompir”. Ta TSG-ova nepredvidivost drži u opticaju sva tri ishoda, ali Štutgart se muči na gostovanjima, zbog čega kec preteže u odnosu na ostale opcije. Ima uslova i za GGI i GG4+.
Konačan ishod
Od četiri tima sa pobedama u prva dva kola Augzburg ima najbolju gol-razliku i kao lider dočekuje Leverkuzen, čiji je učinak polovičan. Bavarci priželjkuju treći vezani trijumf nad Verkselfom, međutim, dvojka nam ne deluje toliko sigurna. Bolje je da obiđete ovaj susret.
Konačan ishod