Samo jedan tim dao gol, a prošao tip GG... Može, uz Mozzart Relax
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Vreme čitanja: 1min | sub. 12.09.26. | 11:45
Na Parkenu svi na dobitku
Samo jedan tim je bio precizan, a prošao je tip GG. Deluje da nešto ovde nije u redu, ali zapravo je sve tačno.
Dešavanja na utakmici Kopenhagen – Horsens, kojom je u petak otvoreno osmo kolo prvenstva Danske, omogućila su svima koji su igrali da će oba tima postići makar po gol da se taj par računa pogođenim, jer je na Parkenu prvi gol paro već u sedmom minutu. Kad je tako, uz novu pogodnost koju nudi Kompanija Mozzart, a tiče se benefita Mozzart Relax, svi koji su prognozirali da će i jedan i drugi tim postići makar po gol mogli su već tad, u ranoji fazi meča, da zaokruže par na tiketu.
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Baš jedan takav tiket je i prošao. Na njemu su prošli kečevi na Sevilju i Rakov, kao i dvojka na Anderleht, a kako je na meču Kopenhagen – Horsens gol pao do desetog minuta automatski su prošle igre 2+, 3+, kao i GG.
Prosto je: u Mozzart kladionicama – svi pobeđuju. Važno je s kim igraš!