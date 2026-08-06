Baskonija predstavila novo pojačanje, prvi evropski izazov za američkog beka
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 17:45
Dejmion Bo sa timom iz Vitorije potpisao je dvogodišnji ugovor uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu
Baskonija je objavila i svoje peto pojačanje, a to je Dejmion Bo. Američki bek je sa timom iz Vitorije potpisao dvogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje na još jednu sezonu.
Amerikanac je četvrto pojačanje Baskonije ovog leta, pošto su ranije Ej Džej Loson, Kris Duarte i Di Džej Stjuart, dok je Kobi Simons produžio ugovor sa španskim timom.
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Prethodnu sezonu startovao je u Dži ligi u Veli Sansima, filijali Finiksa, da bi do kraja sezone promenio još dva tima. U aprilu je potpisao za Al Ahli iz Libije, da bi u junu prešao u kanadski Kalgari Serdž, za koji je odigrao šest utakmica.
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U razvojnoj ligi prethodne godine pružao je odlične partije, gde je na 34 utakmice postizao 22,5 poena, 8,5 asistencija i 5,7 skokova. Sada je, nakon tri sezone profesionalne košarke, došao red da se oproba i u Evropi, i to odmah u najjačem takmičenju.
Za očekivati je još pojačanja u taboru španske ekipe, s obzirom na to da je tim do sada napustilo već osam igrača.
Sledeće sezone dres kluba neće nositi Timoti Luvavu Kabaro, Trent Forest, Judžin Omoruji, Markis Nouel, Mamadi Dijakite, Rafa Vilar, Džesi Edvards i Gitis Radzevičijus. Još uvek nije potpuna poznata sudbina Markusa Hauarda ali očekuje se da bi i on mogao da promeni sredinu.