Baskonija predstavila novo pojačanje, prvi evropski izazov za američkog beka

Baskonija je objavila i svoje peto pojačanje, a to je Dejmion Bo. Američki bek je sa timom iz Vitorije potpisao dvogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Amerikanac je četvrto pojačanje Baskonije ovog leta, pošto su ranije Ej Džej Loson, Kris Duarte i Di Džej Stjuart, dok je Kobi Simons produžio ugovor sa španskim timom.