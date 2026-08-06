Kris Džons može da bude još opasniji; Vildoza faktor iznenađenja
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 17:35
Evroliga analizirala najvažnije potpise svakog evroligaškog tima
Bacila se Evroliga na analize početkom ove nedelje. Prvo su nam dali njihov "power ranking", gde oni vide evroligaške klubove na kraju sezone. Konkretno, bilo je to predviđanje konačne tabele na kraju ligaškog dela sezone, a tu su stavili Crvenu zvezdu na 10. mesto - koje je inače zauzela prošle sezone - i Partizan Mozzart Bet na 13. poziciju. Očekivano, na prvom mestu je Panatinaikos koji od ove sezone sa klupe ponovo predvodi najtrofejniji evropski trener u istoriji, Željko Obradović.
Nije bilo neke prevelike analize i objašnjenja osim po jednog pasusa za sve ekipe, pa su sada uradili nešto slično, samo sa pojačanjima. Za svaki od 20 timova izneli su po jedno pojačanje, kako oni navode, "potpisi koji bi mogli da imaju najveći uticaj na svaku ekipu naredne sezone".
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Po mišljenju autora na zvaničnom sajtu elitnog takmičenja, najuticajnije pojačanje za Partizan Mozzart Bet mogao bi da bude argentinski bek Luka Vildoza. Iskusni košarkaš postao je prvi igrač u istoriji koji je igrao za Partizan Mozzart Bet, Crvenu zvezdu, Olimpijakos i Panatinaikos, dok se u glavni grad Srbije vraća posle četiri godine. Evroliga misli da će imati veliku ulogu.
"Luka Vildoza mogao bi da bude faktor iznenađenja Partizana na obe strane terena. Ima iskustvo i kvalitet u šutu koji mogu da podignu napad crno-belih, a mogao bi da bude idealan partner Karliku Džonsu", navodi se na tu temu.
Za Crvenu zvezdu je očekivano navedeno i prvo pojačanje ovog leta, Kris Džons. Došao je kao prvi plejmejker i zamena za motor ekipe prethodne dve sezone, Kodija Milera Mekintajera. Biće novi startni kec kod Ibona Navara, ali kako oni kažu, neće biti glavni poenter, konkretno - glavni ofanzivni igrač ekipe.
"Zvezda je rešila problem na poziciji koja joj je bila potrebna i dovela Krisa Džonsa. Biće okružen velikim brojem napadačkih opcija, pa se ne očekuje da bude glavni ofanzivni igrač ekipe. Upravo to bi moglo da ga učini još opasnijim i da njegov dolazak dobije dodatni značaj", stoji u opisu.
Zanimljivo je da potpisi ne znače nužno igrače, već i trenere. Na primer, najuticajniji potezi za mnoge ekipe su novi šefovi stručnog štaba. Tako je najveći potez Dubaija dovođenje Ćavija Paskvala, Panatinaikosa naravno povratak Željka Obradovića, kod Asvela što je Toni Parker postao trener, u Realu činjenica da je Pedro Martinez novi šef stručnog štaba... Bilo je i gledanja sa te strane.
Evo i kompletne liste za svaki tim:
Efes (Majk Džejms), Olimpija Milano (Alek Piters), Bešiktaš (Dejvid Dežulijus), Crvena zvezda (Kris Džons), Dubai (Ćavi Paskval), Barselona (Džoš Nibo), Bajern Minhen (Ostin Vajli), Fenerbahče (Šejn Larkin), Hapoel Tel Aviv (Džejkob Topin), Baskonija (Ej Džej Loson), Asvel (Toni Parker), Makabi (Danijel Tajs), Olimpijakos (Žan Montero), Panatinaikos (Željko Obradović), Pariz (Ti Džej Voren), Partizan Mozzart Bet (Luka Vildoza), Real Madrid (Pedro Martinez), Valensija (Ti Džej Šorts), Virtus Bolonja (Markus Kar), Žalgiris (Jonas Valančijunas).