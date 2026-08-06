Kris Džons može da bude još opasniji; Vildoza faktor iznenađenja

Bacila se Evroliga na analize početkom ove nedelje. Prvo su nam dali njihov "power ranking", gde oni vide evroligaške klubove na kraju sezone. Konkretno, bilo je to predviđanje konačne tabele na kraju ligaškog dela sezone, a tu su stavili Crvenu zvezdu na 10. mesto - koje je inače zauzela prošle sezone - i Partizan Mozzart Bet na 13. poziciju. Očekivano, na prvom mestu je Panatinaikos koji od ove sezone sa klupe ponovo predvodi najtrofejniji evropski trener u istoriji, Željko Obradović.

Nije bilo neke prevelike analize i objašnjenja osim po jednog pasusa za sve ekipe, pa su sada uradili nešto slično, samo sa pojačanjima. Za svaki od 20 timova izneli su po jedno pojačanje, kako oni navode, "potpisi koji bi mogli da imaju najveći uticaj na svaku ekipu naredne sezone".