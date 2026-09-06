Rijera poslao jaku poruku: Imali bismo problema i sa timom iz treće lige
Vreme čitanja: 3min | ned. 06.09.26. | 22:29
“Drugo poluvreme neću više da vidim. Nismo trenutno spremni za veliku scenu”
Pokazao je Albert Rijera da je atipična pojava u srpskom fudbalu. Većina trenera bi bila zadovoljna prvencem u večitom derbiju, govorila o tome da je rezultat majka, ali Španac je malo iznadio. Bio je prilično oštar prema igračima Crvene zvezde, stavivši im do znanja da ih od sutra čeka paklen rad.
Naravno, iskoristio je priliku da čestita navijačima na tri boda, a osvrnuo se i na izjavu Saše Ilića o arbitraži Nenada Minakovića.
“Rekao sam odmah posle utakmice da sam razočaran. Nije do rezultata, rezultat je posledica onoga što radite tokom utakmice. Hoću da razdvojim dva poluvremena. Prvi gol – mogli smo da branimo bolje, ali nekad nije do vas, nego i protivnik dobro igra. Podelio bih poluvremena na dva. Prvo poluvreme smo igrali prema pripremljenom planu, stvarali smo prostor, iako smo prvi primili gol, ali drugo poluvreme nije nešto što hoću da vidim. Rekao sam da treba da pričamo o fudbalu, ali fudbal nije samo lopta i kad imate loptu. Drugo poluvreme je bilo jako slabo, jer kad ste slabi, ne samo Partizan već i trećeligaški tim može da vam stvara probleme”, poručio je Albert Rijera.
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On je dodao da Crvena zvezda u ovom trenutku nije spremna za ozbiljan nivo fudbala.
“Moramo da budemo spremni za veliku scenu, a nismo još. Zato smo ovde, zato sam tu, treba da popravimo to. Ne želim da vidim nikad više drugo poluvreme. Partizan je u drugom poluvremenu takođe bio dezorganizovan, ali je bio mirniji. A što se tiče mene, kad ste umorni, lako gubite loptu, a moji igrači su dobijali mnogo opcija za loptom, ali moji igrači nisu donosili dobre odluke bez lopte, ali i sa loptom, zato su oni dominirali”.
Pohvalio je Španac navijače na podršci posle dva velika udarca koja je Zvezda dobila. I dobio je mogućnost da odgovori Saši Iliću na temu arbitraže Nenada Minakovića.
"Neću da komentarišem suđenje, to nije moj posao. Moj posao je da odigramo fantastičnu utakmicu, a to nismo uradili. A, sećam se da je Ivanić bio sam pred golom… Velike šanse su bile za nas, 5:1 u šansama i ne treba da pričamo o suđenju. Nismo bili efikasni, ali sudije… Mogu da razumem, ali moj posao je da gledam preko toga i da ne pričam o sudijama. Za mene je bio skandal šta nam se desilo u Češkoj, ali tada se nije toliko pričalo o tome. Hajde da pričamo o velikim šansama, koje su činjenica. Čak i u drugom poluvremenu kad smo dominirali, ne sećam se da su imali izgledne šanse, tako da više volim da pričamo o fudbalu."
O povredi Radeta Krunića i izostanku Aleksandra Kataija.
“Za Krunića ne znam još. Nadam se da neće biti duga pauza, jer retko pričam o individualcima, ali kada je Krunić izašao, stao nam je puls i nestala je mirnoća. Rade je mozak našeg tima, velika je razlika sa njim i bez njega, toliko je važan za naš tim. Zašto Katai nije igrao? Ne mogu svi da igraju. Kada sam promenio napadača, jer Bamba je bio spreman za 50-60 minuta, pošto nije u stanju fizički da igra 90 minuta, tada sam osetio da Arnautovićev stil više odgovara trenutku nego Katai."