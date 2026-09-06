Rijera poslao jaku poruku: Imali bismo problema i sa timom iz treće lige

On je dodao da Crvena zvezda u ovom trenutku nije spremna za ozbiljan nivo fudbala.

“Moramo da budemo spremni za veliku scenu, a nismo još. Zato smo ovde, zato sam tu, treba da popravimo to. Ne želim da vidim nikad više drugo poluvreme. Partizan je u drugom poluvremenu takođe bio dezorganizovan, ali je bio mirniji. A što se tiče mene, kad ste umorni, lako gubite loptu, a moji igrači su dobijali mnogo opcija za loptom, ali moji igrači nisu donosili dobre odluke bez lopte, ali i sa loptom, zato su oni dominirali”.

Pohvalio je Španac navijače na podršci posle dva velika udarca koja je Zvezda dobila. I dobio je mogućnost da odgovori Saši Iliću na temu arbitraže Nenada Minakovića.

"Neću da komentarišem suđenje, to nije moj posao. Moj posao je da odigramo fantastičnu utakmicu, a to nismo uradili. A, sećam se da je Ivanić bio sam pred golom… Velike šanse su bile za nas, 5:1 u šansama i ne treba da pričamo o suđenju. Nismo bili efikasni, ali sudije… Mogu da razumem, ali moj posao je da gledam preko toga i da ne pričam o sudijama. Za mene je bio skandal šta nam se desilo u Češkoj, ali tada se nije toliko pričalo o tome. Hajde da pričamo o velikim šansama, koje su činjenica. Čak i u drugom poluvremenu kad smo dominirali, ne sećam se da su imali izgledne šanse, tako da više volim da pričamo o fudbalu."

O povredi Radeta Krunića i izostanku Aleksandra Kataija.

“Za Krunića ne znam još. Nadam se da neće biti duga pauza, jer retko pričam o individualcima, ali kada je Krunić izašao, stao nam je puls i nestala je mirnoća. Rade je mozak našeg tima, velika je razlika sa njim i bez njega, toliko je važan za naš tim. Zašto Katai nije igrao? Ne mogu svi da igraju. Kada sam promenio napadača, jer Bamba je bio spreman za 50-60 minuta, pošto nije u stanju fizički da igra 90 minuta, tada sam osetio da Arnautovićev stil više odgovara trenutku nego Katai."