REZZIME DANA (nedelja): Berićetan kraj vikenda

ZAOKRUŽENO

VALENSIJA - BARSELONA (tip 2, kvota 1,25) – razultat 0:5

Valensija je primila pet komada, a mogla je još toliko, samo u prvom poluvremenu. Prosto, protiv ove Barse nema odbrane, a Rafinja je tu samo jedan od šrafova u mašineriji koju konstantno podmazuju asovi poput Lamina Jamala, Fermina Lopeza, te letnjih novajlija Entonija Gordona i Rodrija.

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MOLDE - KFUM (tip 1, kvota 1,30) – razultat 2:0

Ulazi tekuća sezona norveškog šampionata u završnicu, te je svaki bod i gol zlata vredan. Tako je bilo i na ovom susretu 20. kola nakon kojeg je Molde ostao pri vrhu tabele i odlasku u Evropu, dok je gost pao blizu crvene zone.

HERENVEN - AZ (tip 2, kvota 1,82) – razultat 2:3

Uzbudljiv je holandski ligaški fudbal, nema šta. Uzbudljiv i pošten. Što ga opravdano srvstava među omiljene “destinacije” MOZZARTOVIH kladilaca. A na ovom susretunje viđen je preokret, pošto je gost ušao u drugo poluvreme sa rezultatskim minusom od 1:2.

ARSENAL - ČELSI (tip 1, kvota 1,75) – razultat 2:1

Da ne beše vremešnog, lucidnog Argentinca, Emilijana Martineza Arsenalova pobeda bi verovatno ušla u red najubedljivijih u istorijskim knjigama, no doskorašnja “jedinica” Aston Vile svojski se potrudila da se okršaj u Severnom Londonu ne pretvori u Čelsijevu tragediju.

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CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN (tip 1, kvota 1,35) – razultat 2:1

Rane iz teškog leta u evropskim kvalifikacijama i te kako su bile vidljive u 180. večitom derbiju, ali su Crvena zvezda i Partizan ljubiteljima fudbala na stadionu "Rajko Mitić" priredili uzbudljivu bitku za bodove, koju nisu pokvarile ni brojne greške sa obe strane. Viđena su tri gola, moglo je da ih bude bar još toliko.

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TRABZON - G'BIRLIGI (tip 1, kvota 1,50) – razultat 5:0

Vrata gostiju otvorio je Onuaču već u sedmom minutu, ubrzo se u strelce upisala i najveća zvezda domaće ekipe, Mohamed Saslah i tada je sve bilo jasno kuda vozi ovaj brod. Do kraja se u strelce još jednom upisao Onuaču, a uz njega i Muci i Frankulino.

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PRECRTANO

EVERTON – MAN. JUN. (tip 2, kvota 1,95) – razultat 2:2

Prvi dani po završetku prelaznog roka u plavom delu Liverpula protiču u navijačkom izlivu nezadovoljstva zbog, opšte je mišljenje, užasnog prelaznog roka uprave kluba koja je Mojesu ostavila na raspolaganju prilično ograničen sastav. Ali, barem na osnovu današnjeg sudara možda se sa tim malo i preteralo, jer baš su dvojica novajlija Everton dva puta dizala iz mrtvih.

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AJNTRAHT F - AUGZBURG (tip 1, kvota 1,90) – razultat 1:4

Au, kakvo drugo poluvreme gostiju! Ušli su u drugih 45 minuta sa rezultatskim deficitom (0:1), a onda je usledio furiozan period u režiji igrača Augzburga. I srušiše tako pregršt tiketa.

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GIMARAIS – KAZA PIA (tip 1, kvota 1,47) – razultat 0:0

Tamo gde se očekuju uvek golovi, kao što je portugalska Primeira dođe i ovakav susret... Prazne su bile puške na severu Portugala, ali su ipak poubijale mnogo opklada i tiketa na kojima se našao ovaj kladilački tip.

MARSELJ - PARIZ (tip 1, kvota 1,95) – razultat 2:3

U ovom, 3. kolu francuskog šampionata desila se dva povelika iznenađenja. Prvo je otvorno šokantnim porazom PSŽ-a od Monaka 1:2 na Parku prinčeva još u petak, a završilo se ove nedelje brodolomom u maditeranskoj luci, Marselju.