Loznica nanjušila nesigurnog 17-godišnjaka Popovića, stativa i prečka sačuvali Teleoptik

Već u 6. minutu je Stefan Trajkovski umalo ponizio Popovića. Video je da je golman Teleoptika loše postavljen prilikom kornera, pa je šutirao direktno iz ugla u okvir gola. Malo je nedostajalo da vidimo spektakularan gol, ali Trajkovski je pogodio samo bližu stativu.

Teleoptik je uzvratio preko Stefana Šćepovića, njegov šut iz voleja u 11. minutu završio je preko gola. Potom, u 14. minutu gosti su čak i poveli. Izveli su iz auta možda i najlepšu akciju na utakmici. Sve su sami iskombinovali Matija Ninić i Lazar Radosavljević sa nekoliko jednostavnih dodavanja. Izbacili su celu odbranu Loznice iz igre, a Radosavljević je potom iz teškog ugla precizno šutirao. Istina, mogao je i golman Nikola Lakić malo bolje da interveniše.

Nije dugo trajalo vođstvo gostiju. Generalno, od početka utakmice plan trenera Ivice Milutinovića je bio da njegovi izabranici šutiraju iz svih mogućih pozicija, samo da uhvate Popovića na krivoj nozi. I uspeli su u 20. minutu. Ljubiša Pecelj je raspalio sa udaljenosti veće od 30 metara, a Popović je očajno reagovao i odbio loptu samo u svoj peterac. To je ispratio Slaviša Stojanović, prosledio je loptu do Aleksandra Katanića, koji je nju potom gurnuo preko linije za 1:1.

Do kraja poluvremena smo videli barem još pet-šest šuteva Loznice van šesnaesterca, a do kraja utakmice sigurno dvocifren broj udaraca. No, najbolju šansu su propustili u 45. minutu posle šuta iz šesnaesterca.

18.00: (2,90) Voždovac (3,15) TSC (2,40)

Strahinja Čarapić je šutirao snašno, Popović dobro odbranio ali se lopta odbila direktno Pecelju na glavu. On je šutirao i pogodio prečku, od nje se odbila na liniju i vratila nazad u polje. Nije celim obimom prešla liniju tako da je ostalo 1:1.

Ne možemo da kažemo da je sve što je Popović uradio bilo loše, daleko od toga. Imao je sedamnaestogodišnjak nekoliko sjajnih odbrana, poput one u 62. minutu, kada je Katanić šutirao precizno iz okreta. Golman Teleoptika se bacio i izbacio loptu u korner.

Trener Partizana Saša Ilić se posle večitog derbija žalio na suđenje, a slično će verovatno postupiti i u filijali crno-belih zbog situacije iz 66. minuta. Videli smo duel Igora Petrovića i Ivana Martinovića, koji se ubacio iza leđa poslednje linije domaćina. Došlo je do kontakta, fudbaler Teleoptika je pao, a sudija Marko Gnjatović je procenio da nije bilo elemenata za faul. Da ga je dosudio, morao bi da pokaže direktan crveni karton kapitenu Lozničana, a ovako on je pokazan nekome sa klupe Zemuanca, zbog burnih prigovora.

Što se tiče šansi, Teleoptik je najbolju u drugom poluvremenu imao u 79. minutu, kada se Šćepović iznenada našao u dobroj poziciji za šut. Izborio se Danilo Bulatović za posed upornim pritiskom na poslednju liniju belo-zelenih, ali šut iskusnog napadača je bio neprecizan.

U samom finišu meča umalo je Popović napravio kardinalnu grešku. Strahinji Čarapiću je pobegla lopta, da ne bi izašla u gol-aut on je u trku centrirao u peterac, a golman Teleoptika je loše zakačio i umalo da mu upadne u gol. Ipak, imao je sreće, pala je pored dalje stative, gde nije bilo igrača Loznice. Na kraju, ostalo je 1:1, što je definitivno rezultat kojim gosti mogu da budu zadovoljniji.

LOZNICA – TELEOPTIK 1:1 (1:1)

/Katanić 20 – Radosavljević 14/

Stadion: Lagator (Loznica)

Sudija: Marko Gnjatović

Žuti kartoni: Ilić, Pecelj (Loznica), Jovanović, Ivelja, Markišić, Mohamed (Teleoptik)

LOZNICA: Lakić, Ilić, Ahčin (od 64. Nikolić), Katanić (od 75. Starčević), Trajkovski, Pecelj, Čarapić, Petrović, Jelenić (od 87. Vasić), Stojanović, Purtić

TELEOPTIK: V. Popović, Marinković, Cvetinović, Markišić (od 76. Ivelja), Ninić (od 63. Jovanović), N. Popović (od 46. Mohamed), Bulatović, Martinović (od 75. Radović), Makević, Radosavljević, Šćepović (od 85. Ristić)

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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

Proleter 023 – Metalac 0:0

Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

Napredak – Jedinstvo Ub 2:1 (1:0)

/Zuvić 4, Stuparević 77 – Denzel 51/

Borac – Grafičar 2:1 (1:0)

/Jevtović 24, Desančić 57 – Vasiljević 69/

Spartak - OFK Vršac 2:0 (1:0)

/Kiković 39ag, Kovačević 55/

Nedelja

Dubočica – Bor 1919 1:2 (0:1)

/Ivić 61 - Đokanović 28, Marinković 71/

Loznica - Teleoptik 1:1 (1:1)

/Katanić 20 – Radosavljević 14/

Ponedeljak

18.00: (2,90) Voždovac (3,15) TSC (2,40)

***Kvote su podložne promenama