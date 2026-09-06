Miriše na turobnu sezonu Marselja, ali i pomamu: Mnogi će doći u Pariz i priupitati za Sinajoka
Vreme čitanja: 3min | ned. 06.09.26. | 22:54
Napadač kluba iz glavnog grada Francuske zasenio Guirija na Velodromu – 2:3
Jače od jedne i po decenije Marselj nije bio šampion i ako je suditi po tome kako je ušao u novu sezonu – neće biti ni ovo. Čak deluje da neće biti ni zavaravanja, niti one euforiju, tako karakterističnu za klub koji je s kraja prošlog veka osvojio Ligu šampiona.
Ne miriše ni na šta dobro, miriše na još jednu turobnu sezonu Olimpika! I sam prelazni rok ukazao je na to da će Marselj teško biti pravi izazivač Pari Sen Žermenu, kamoli nešto više. Kada su već nedodirljivi prilično sporo krenuli, trebalo je to da iskoriste na Velodromu i makar izvrše kakav-takav pritisak. Drugi jesu, Marselj nije. Posle poraza od Pariza, tek za nijansu je u boljoj poziciji od šampiona – 2:3 (1:2).
Izabrane vesti
Okončano je treće kolo, a tabela je vrlo čudnovata. Monako je jedini sa maksimalnim učinkom, Pari Sen Žermen ima samo dva boda i nalazio se tik iznad zone ispadanja, a Marselj ima jedna više od ekipe Luisa Enrikea...
Samo što postoji jedna bitna stvar: Pari Sen Žermen će već proraditi, zalaufaće se i kada ubaci u veći stepen prenosa biće – spasavaj se ko može! Toliko puta do sada viđeno u Ligi 1, na prste jedne ruke mogu da se nabroje podbačaji od ulaska ljudi sa Bliskog istoka u klub. Nema tenzije na Parku prinčeva, a na Velodromu će uskoro sve početi da puca, polako se oseća u vazduhu.
Ona zapravo tamo stanuje suviše dugo. Marselj od kraja prve dekade ovog veka nije bio šampion, ambicije su često i nerealne, a u tekućoj sezoni bi mogle vrlo brzo da se ugase i da počne jadikovka. Olimpik je pregazio Strazbur na otvaranju, ali je pootom izgubio od Monaka i sada Pariza. Prodao je Mejsona Grinvuda, ponajboljeg igrača i za sada je jedna od malobrojnih pozitivnih stvari to kako igra Amin Guiri.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket: Nova generacija dobitnih tiketa i rane isplate!
Važio je za velikog talenta francuskog fudbala, ali je i luda glava. Uostalom, kao i mnogi igrači koji korene vuku iz zemalja Magreba. Ima alžirski pasoš, odlučio se da igra za afričku reprezentaciju, a ne za državu u kojoj je rođen i kroz čije mlađe kategorije je prošao. Poziv nije dobijao, promenio je dres, a do sada su klubovi za njega istresli 54.000.000 evra samo na transfere. Marselj se pre godinu i po dana opkladio na njega i na startu ove sezone u Ligi 1 igra više nego dobro.
Amin Guiri spakovao je dva komada Strazburu, učinio je isto i danas protiv Pariza na Velodromu. U dva navrata je vraćao evropskog prvaka i bacao navijače u trans, međutim, Lasin Sinajoko ukrao mu je šou. Napadač kluba iz glavnog grada Francuske ga je zasenio i najavio da bi uskoro mogla da nastane pomama za njegov potpis.
Mnogi će doći u Pariz i priupitati za Lasina Sinajoka. Nekoliko klubova verovatno već na zimu, pogotovo ako nastaviu da trese mreže u ovom ritmu. Marselju je isporučio het-trik, golom pred ulazak u nadoknadu doneo je pobedu pariskom klubu i izbio je na čelo liste strelaca u Ligi 1. Sa četiri pogotka na kontu stoji rame uz rame sa Aminom Guirijem i Kamorijem Dumbijom iz Bresta...
FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO
Četvrtak
Tuluz - Lil 0:1 (0:0)
/Ueda 73/
Petak
Lion - Okser 3:1 (2:1)
/Baher 28, Atekame 31, Nuama 53 - Arčer 42/
PSŽ - Monako 1:2 (1:0)
/Markinjos 31 - Nazinjo 58, Idumbo 72/
Subota
Lans – Lorijan 0:1 (0:0)
/Kone 54/
Avr - Brest 1:2 (0:1)
/Fofana pen 79 - Dumbija pen 12, 51/
Nica - Le Man 1:1 (1:1)
/Vai 44 - Buraba 13/
Nedelja
Troa - Strazbur 2:6 (1:2)
/Mij 9, Le Duaron 90+5 - Ortega 40, Sousa 42, Rejna 57, Amo Amejo 85, 88, Harder 90+2/
Anže - Ren 1:2 (1:2)
/Arkus 35 - Frankovski 9, Lefort 17ag/
Marselj - Pariz 2:3 (1:2)
/Guiri 8, 54 - Sinajoko 1, 19, 86pen/