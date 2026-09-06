Miriše na turobnu sezonu Marselja, ali i pomamu: Mnogi će doći u Pariz i priupitati za Sinajoka

Okončano je treće kolo, a tabela je vrlo čudnovata. Monako je jedini sa maksimalnim učinkom, Pari Sen Žermen ima samo dva boda i nalazio se tik iznad zone ispadanja, a Marselj ima jedna više od ekipe Luisa Enrikea...

Samo što postoji jedna bitna stvar: Pari Sen Žermen će već proraditi, zalaufaće se i kada ubaci u veći stepen prenosa biće – spasavaj se ko može! Toliko puta do sada viđeno u Ligi 1, na prste jedne ruke mogu da se nabroje podbačaji od ulaska ljudi sa Bliskog istoka u klub. Nema tenzije na Parku prinčeva, a na Velodromu će uskoro sve početi da puca, polako se oseća u vazduhu.

Ona zapravo tamo stanuje suviše dugo. Marselj od kraja prve dekade ovog veka nije bio šampion, ambicije su često i nerealne, a u tekućoj sezoni bi mogle vrlo brzo da se ugase i da počne jadikovka. Olimpik je pregazio Strazbur na otvaranju, ali je pootom izgubio od Monaka i sada Pariza. Prodao je Mejsona Grinvuda, ponajboljeg igrača i za sada je jedna od malobrojnih pozitivnih stvari to kako igra Amin Guiri.

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Važio je za velikog talenta francuskog fudbala, ali je i luda glava. Uostalom, kao i mnogi igrači koji korene vuku iz zemalja Magreba. Ima alžirski pasoš, odlučio se da igra za afričku reprezentaciju, a ne za državu u kojoj je rođen i kroz čije mlađe kategorije je prošao. Poziv nije dobijao, promenio je dres, a do sada su klubovi za njega istresli 54.000.000 evra samo na transfere. Marselj se pre godinu i po dana opkladio na njega i na startu ove sezone u Ligi 1 igra više nego dobro.

Amin Guiri spakovao je dva komada Strazburu, učinio je isto i danas protiv Pariza na Velodromu. U dva navrata je vraćao evropskog prvaka i bacao navijače u trans, međutim, Lasin Sinajoko ukrao mu je šou. Napadač kluba iz glavnog grada Francuske ga je zasenio i najavio da bi uskoro mogla da nastane pomama za njegov potpis.

Mnogi će doći u Pariz i priupitati za Lasina Sinajoka. Nekoliko klubova verovatno već na zimu, pogotovo ako nastaviu da trese mreže u ovom ritmu. Marselju je isporučio het-trik, golom pred ulazak u nadoknadu doneo je pobedu pariskom klubu i izbio je na čelo liste strelaca u Ligi 1. Sa četiri pogotka na kontu stoji rame uz rame sa Aminom Guirijem i Kamorijem Dumbijom iz Bresta...

FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO

Četvrtak

Tuluz - Lil 0:1 (0:0)

/Ueda 73/

Petak

Lion - Okser 3:1 (2:1)

/Baher 28, Atekame 31, Nuama 53 - Arčer 42/

PSŽ - Monako 1:2 (1:0)

/Markinjos 31 - Nazinjo 58, Idumbo 72/

Subota

Lans – Lorijan 0:1 (0:0)

/Kone 54/

Avr - Brest 1:2 (0:1)

/Fofana pen 79 - Dumbija pen 12, 51/

Nica - Le Man 1:1 (1:1)

/Vai 44 - Buraba 13/

Nedelja

Troa - Strazbur 2:6 (1:2)

/Mij 9, Le Duaron 90+5 - Ortega 40, Sousa 42, Rejna 57, Amo Amejo 85, 88, Harder 90+2/

Anže - Ren 1:2 (1:2)

/Arkus 35 - Frankovski 9, Lefort 17ag/

Marselj - Pariz 2:3 (1:2)

/Guiri 8, 54 - Sinajoko 1, 19, 86pen/