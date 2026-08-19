Koventri troši kao lud – već spiskao 142.700.000 evra! Iz Fenera stigao špic za 24.500.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 16:51
Sidiki Šerif se stavio na raspolaganje Frenku Lampardu, dan ranije i Taivo Avoniji
Apsolutno svi koji iz Čempionšipa uđu u Premijer ligu znaju šta im je činiti: troši, troši, pa još malo potroši. U suprotnom ti se crno piše. Klubovi gotovo redovno zahvate poprilične sume novca i obasipaju druge u Evropi, ne odudara po tome ni Koventri.
Najzad se domogao engleske elite i troši kao lud – već je spiskao 142.700.000 evra tokom letnjeg prelaznog roka. Dovodio je sve što se može dovesti: golmana, defanzivce, veziste, krila, kao i napadače. Njih dvojicu ozvaničio je u dva vezana dana. Juče se Frenku Lampardu na raspolaganje stavio Taivo Avoniji, a danas Sidiki Šerif.
Izabrane vesti
Kuvali su se transferi napadača prethodnih dana, bilo je vruće i ekspesno je sve završeno. Taivo Avoniji je iz Notingem Foresta stigao za 10.500.000 evra, dok je Koventri za perspektivnog napadača Fenerbahčea izdvojio više nego duplo!
Načinio je Sidikija Šerifa jednim od najskupljih pojačanja u klupskoj istoriji, pošto ga je turskom klubu platio 24.500.000 evra. Toliko je iskeširao za njegovu slobodo.
Koventri je ovoga leta pomerio klupske standarde. I to poprilično. Čak pet najvećih ulaznih transfera napravio je proteklih sedmica. Kejleb Jirenki iz Nordsjelanda je plaćen 27.000.000 evra i trenutno je rekorder, što ne znači da će još dugo ostati, s obzirom na to koliko tim koji je ušao u Premijer ligu troši. Karl Rašvort stigao je iz Brajtona za 25.700.000, a potom sledi napadač rođen u Obali Slonovače koji je na Bosforu dobio skromnu šansu.
Lum Čauna doveden je iz Barnlija i taj transfer bio je težak 23.000.000 evra, a top 5 kompletirao je Orel Amenda iz frankfurtskog Ajntrahta – 18.000.000.
Što se tiče ovoga leta, utrošena je već pomenuta svota novca za Taiva Avonijija, te 7.000.000 evra za Gustava Hamera iz Šefild junajteda, odnosno jednako za Franka Onjeku iz Brentforda. Sve u svemu, Koventri je do sada potpisao osmoricu novih igrača. I verovatno se neće zaustaviti…
Radi što mora kako bi pokušao da opstane u nemilosrdnom okruženju Premijer ligi i ne vrati se brzopotezno u Čempionšip.