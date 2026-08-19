Koventri troši kao lud – već spiskao 142.700.000 evra! Iz Fenera stigao špic za 24.500.000

Kuvali su se transferi napadača prethodnih dana, bilo je vruće i ekspesno je sve završeno. Taivo Avoniji je iz Notingem Foresta stigao za 10.500.000 evra, dok je Koventri za perspektivnog napadača Fenerbahčea izdvojio više nego duplo!

Načinio je Sidikija Šerifa jednim od najskupljih pojačanja u klupskoj istoriji, pošto ga je turskom klubu platio 24.500.000 evra. Toliko je iskeširao za njegovu slobodo.

Koventri je ovoga leta pomerio klupske standarde. I to poprilično. Čak pet najvećih ulaznih transfera napravio je proteklih sedmica. Kejleb Jirenki iz Nordsjelanda je plaćen 27.000.000 evra i trenutno je rekorder, što ne znači da će još dugo ostati, s obzirom na to koliko tim koji je ušao u Premijer ligu troši. Karl Rašvort stigao je iz Brajtona za 25.700.000, a potom sledi napadač rođen u Obali Slonovače koji je na Bosforu dobio skromnu šansu.