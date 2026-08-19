FOTO VEST: Srbija igra u novim dresovima!
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 15:52
Biće u upotrebi naredne dve godine, odnosno do kraja Olimpijskih igara u Los Anđelesu
Košarkaška reprezentacija Srbije pokazaće se u novom ruhu i već u četvrtak uveče, u prijateljskom susretu protiv Francuske, predstaviće novi dres dizajniran od strane tehničkog sponzora, kompanije Najki.
Kako se navodi u saopštenju na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Srbije, na novoj garnituri dresova radilo se u zajedničkoj saradnji. Dresovi koji su predstavili reprezentativci biće u upotrebi naredne dve godine, odnosno do kraja Olimpijskih igara u Los Anđelesu.
"Prepoznatljivi identitet reprezentacije sada je upotpunjen savremenim tehnološkim rešenjima namenjenim vrhunskim sportskim performansama. Na razvoju novog dresa zajednički su radili marketing Košarkaškog saveza Srbije i NIKE tim, sa ciljem da se prepoznatljiv izgled naše reprezentacije poveže sa najsavremenijim rešenjima za vrhunske sportiste.
Izabrane vesti
20.00: (1,70) Slovenija (14,5) Letonija (2,30)
Dres je izrađen uz najnoviju NIKE Dri-FIT ADV tehnologiju, koja kombinuje napredne materijale i konstrukciju kako bi omogućila veću prozračnost, efikasno odvođenje vlage i osećaj suvoće i udobnosti tokom igre. Lagana i funkcionalna konstrukcija dizajnirana je tako da prati pokrete sportista i pruži im slobodu pokreta, uz fokus na udobnost i optimalne performanse na terenu".
Ističe se i da će prodaja dresova biti omogućena već u četvrtak uveče, u Nike Pop-up prodavnici ispred Beogradske arene, na severnoj strani, čije je radno vreme od 15 do 23 časa.
Podsetimo, Srbija u četvrtak od 20 časova igra u Beogradskoj areni pripremni duel protiv Francuske, dok će tri dana kasnije biti gost Trikolora u Orleanu. Za 28. avgust zakazana je prva utakmica druge faze kvalifikacija za Mundobasket 2027, protiv Islanda. Taj meč se takođe igra u Areni, dok će poslednjeg dana avgusta Srbija gostovati Italiji u Pezaru.
Dobra vest za navijače koji ne budu mogli da budu u Areni u četvrtak uveče je ta da će prenosi utakmica Srbije, pa i Crvene zvezde i Partizana u fudbalskim evrokvalifikacijama, biti u direktnom prenosu na RTS, kao i Areni Sport.