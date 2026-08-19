FOTO VEST: Srbija igra u novim dresovima!

Košarkaška reprezentacija Srbije pokazaće se u novom ruhu i već u četvrtak uveče, u prijateljskom susretu protiv Francuske, predstaviće novi dres dizajniran od strane tehničkog sponzora, kompanije Najki.

Kako se navodi u saopštenju na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Srbije, na novoj garnituri dresova radilo se u zajedničkoj saradnji. Dresovi koji su predstavili reprezentativci biće u upotrebi naredne dve godine, odnosno do kraja Olimpijskih igara u Los Anđelesu.

"Prepoznatljivi identitet reprezentacije sada je upotpunjen savremenim tehnološkim rešenjima namenjenim vrhunskim sportskim performansama. Na razvoju novog dresa zajednički su radili marketing Košarkaškog saveza Srbije i NIKE tim, sa ciljem da se prepoznatljiv izgled naše reprezentacije poveže sa najsavremenijim rešenjima za vrhunske sportiste.