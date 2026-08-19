Nema mira u Monaku: Mešburn se ponovo povukao, Ronaldinjo jedina nada

Ono što je potrebno Monaku jeste plan B, a ako se to ne desi, jasno je da budućnost nije svetla.

Kako javljaju ugledni francuski mediji poput Ekipa i BeBasketa , Mešburn još jednom nije obezbedio potrebne garancije, a tvrdi se da je sve vreme vodio pregovore koji nisu dali nikakav pomak, već su samo potrošili vreme Monaku.

Postoji određena opcija, a ona se zove Ronaldinjo . Nekadašnji proslavljeni fudbaler od nedavno se spominje kao potencijalni spasilac Monaka. BeBasket navodi da je njegov finansijski plan daleko "zdraviji" od onoga što je Mešburn ponudio kao opciju, a sve to u tandemu sa andorskim investicionim fondom Klejton SA.

Jedan od vodećih ljudi Bendžamin Erizoglu pomenutog investicionog fonda veruje da klub može da se spasi, iako se njihovo uredno dostavljeno pismo o namerama skrivalo sve do 10. avgusta.

"Sve se ubrzalo, u hitnim smo pregovorima. Brzo ćemo proučiti slučaj, sprovesti reviziju, a cilj je da dobijemo pravu podršku. Imamo sve što nam je potrebno da preuzmemo klub na zdrav način", rekao je jedan od lidera projekta oko Ronaldinja za list Nice Matin.

Ono što je dugo predstavljalo tačku razmimoilaženja jeste što on zahteva daleko veću kontrolu od izvršnog direktora Olekseja Jefimova, a francuski mediji tvrde da je upravo to razlog zbog kojeg je favorizovana Mešburnova struja. Ono što je potpuno jasno jeste da Jefimov nije u dobroj pregovaračkoj poziciji, jer vreme za Monako curi. Još uvek vodeći čovek Monaka jeste nedavno naveo da je spreman da proda 80 posto kluba. Sudbina Monaka nalazi se na talonu, ali sigurno da je ohrabrujuća poruka ono što je rekao prvi čovek investicionog fonda iz Andore, a to je da će se završiti kako treba.