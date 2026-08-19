Artetina poslastica - i štoper i bek: Završen posao, Konsa u Arsenalu za 60.000.000 evra

Morao je Mikel Arteta da potraži još jednog dobrog defanzivca na tržištu jer su povređeni Vilijam Saliba i Jurijan Timber i u novu sezonu ulazi bez jako bitne dvojice fudbalera - pogotovo francuskog štopera koji je bio jedan od lidera ekipe u šampionskoj sezoni - zbog čega su kontaktirali Aston Vilu za Ezrija Konsu i Bajer Leverkuzen za Džerela Kvansu. Na kraju je odluka pala da se dovede igrač iz Premijer lige, koji je imao još dve godine ugovora sa ekipom iz Birmingema. Odmarao je posle Svetskog prvenstva i u ponedeljak se pridružio ekipi, ali će morati opet da se pakuje i da krene putem severnog Londona na lekarske preglede i potpis ugovora sa Arsenalom u četvrtak.

Od kada je pre sedam godina stigao iz Brentforda za 13.300.000 evra, bio je jedan od najbitnijih igrača Aston Vile, posebno pod trenerskom palicom Unaja Emerija. Odigrao je 90 odsto mogućih minuta prošle sezone, upisao je 48 nastupa u svim takmičenjima i bio stub odbrane kod španskog stručnjaka. Izuzetno ga ceni bivši trener Arsenala, ali očigledno da poziv iz Londona nije mogao nikako da se odbije.

Emeri tako ostaje bez još jednog jako bitnog igrača, jednog od stubova ekipe. Ovog leta već su otišli Morgan Rodžers, Juri Tilemans i Lukas Dinj, trebalo bi da i Emilijano Martinez napusti Birmingem, dok će možda na vrata izaći i Oli Votkins jer ima ponudu iz Saudijske Arabije. Ove sezone, biće to neka nova Aston Vila, koja će igrati i Ligu šampiona.

Što se Arsenala tiče, za sada su potrošli ovog leta 167.500.000 evra i to na trojicu igrača, tačnije na dvojicu novih fudbalera uz jedan otkup. Stigao je Bruno Gimarais iz Njukasla (87.500.000), Kristos Colis iz Klub Briža (40.000.000) i otkupljen je Pjero Inakpje za 40.000.000 evra, koji je prošle sezone igrao na pozajmici. Kada se na to doda sada i transfer Konse, cifra će iznositi 237.500.000 evra.