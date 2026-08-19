Partizan Mozzart Bet: Prodaja sezonskih ulaznica u tri faze

Partizan Mozzart Bet će u narednim danima pustiti u prodaju sezonske karte za takmičarsku 2026/27, a u iščekivanju datuma iz Humske je objavljeno nekoliko detalja koji će biti korisni za navijače.

Naime, prodaja sezonskih ulaznica vršiće se u tri faze. Kada se aktivira "Faza 1", vršiće se obnova sezonskih karata za vlasnike iz sezone 2025/26. Zatim sledi "Faza 2" u kojoj će ići promena mesta za vlasnike sezonskih ulaznica iz sezone 2025/26, dok "Faza 3" obuhvata slobodnu prodaju sezonskih ulaznica.