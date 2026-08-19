Detalj sa utakmice Partizan Mozzart Beta (©Star Sport)
Detalj sa utakmice Partizan Mozzart Beta (©Star Sport)

Partizan Mozzart Bet: Prodaja sezonskih ulaznica u tri faze

Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 16:53

Doduše, još bez određenog datuma

Partizan Mozzart Bet će u narednim danima pustiti u prodaju sezonske karte za takmičarsku 2026/27, a u iščekivanju datuma iz Humske je objavljeno nekoliko detalja koji će biti korisni za navijače.

Naime, prodaja sezonskih ulaznica vršiće se u tri faze. Kada se aktivira "Faza 1", vršiće se obnova sezonskih karata za vlasnike iz sezone 2025/26. Zatim sledi "Faza 2" u kojoj će ići promena mesta za vlasnike sezonskih ulaznica iz sezone 2025/26, dok "Faza 3" obuhvata slobodnu prodaju sezonskih ulaznica. 

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Ono što je takođe važno jeste formiranje nove platforme za kupovinu sezonskih i dnevnih ulaznica, koja će biti u vlasništvu kluba. Zbog toga će karte biti četiri odsto jeftinije, odnosno neće biti administrativnih troškova za online kupovinu.
"Resale tokeni prikupljeni tokom sezone 2025/26 važe na novoj platformi i mogu se iskoristiti za kupovinu sezonske ulaznice", stoji u klupskom saopštenju.

Takođe, klub je najavio da će biti i snižena cena članske karte koja sada važi za celu sezonu.

Još više informacija, pre svega vezanih za datum početka prodaje karata, biće objavljeno narednih dana.

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