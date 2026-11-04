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KRAJ: Budućnost Krušik – Partizan 1:5
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sre. 04.11.26. | 11:42
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BUDUĆNOST KRUŠIK – PARTIZAN 1:5 (1:0)
/Aleksić 4 - Že 52, Zubairu 54, Kojzek 57, Mitrović 66, Čumić 90/
Stadion: SRC Krušik
Sudija: Andrija Stojanović
BUDUĆNOST KRUŠIK: Milinković – Obućina, Jović, Pajović (od 60. Ašković), Cmiljanović – Pavić, Otašević – Tušanović (od 72. Stanojević), Sofronić (od 83. Obradović), Martinović (od 72. Stojanović) – Aleksić (od 72. Demirović).
PARTIZAN: Krunić – Đurđević (od 46. Samson), Lima, Mitrović, Milovanović – Baba (od 70. Alilović), Zeković (od 46. Že) – Zubairu (od 77. Lekić), Kostić (od 46. Čumić), Vukotić – Kojzek.
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