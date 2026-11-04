KRAJ: Budućnost Krušik – Partizan 1:5

BUDUĆNOST KRUŠIK – PARTIZAN 1:5 (1:0)

/Aleksić 4 - Že 52, Zubairu 54, Kojzek 57, Mitrović 66, Čumić 90/

Stadion: SRC Krušik

Sudija: Andrija Stojanović

BUDUĆNOST KRUŠIK: Milinković – Obućina, Jović, Pajović (od 60. Ašković), Cmiljanović – Pavić, Otašević – Tušanović (od 72. Stanojević), Sofronić (od 83. Obradović), Martinović (od 72. Stojanović) – Aleksić (od 72. Demirović).

PARTIZAN: Krunić – Đurđević (od 46. Samson), Lima, Mitrović, Milovanović – Baba (od 70. Alilović), Zeković (od 46. Že) – Zubairu (od 77. Lekić), Kostić (od 46. Čumić), Vukotić – Kojzek.

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