Đoković: Nisam baš najsvežiji...
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 20:16
Novak izneo utiske posle ispadanja od Hidžikate
Ostao je bez goriva Novak Đoković u meču protiv Rinkija Hidžikate. Osvojio je lako prvi set, nivo igre mu je značajno opao u drugom, ali se ipak očekivalo da bi srpski teniser mogao da slomi Australijanca i obezbedi prolaz u treće kolo Mastersa u Parizu. Ipak, to se nije desilo jer je Hidžikata posle preokreta izbacio Đokovića i ugasio mu nade za plasman na Završni masters u Torinu.
Našao je australijski teniser način kako da izmori Đokovića, šetao ga je u drugom setu i u trećem jednostavno Novak nije imao više snage i pobedio je spremniji i u ovom meču - bolji igrač. Zato nije srpski igrač ni tražio opravdanja posle meča.
Izabrane vesti
Pohvalio je protivnika u izjavi posle njihovog duela.
"Razočaran sam, naravno. Imao sam osećaj da dominiram tokom prvog seta i još nekoliko gemova, ali onda je on podigao nivo igre. Nisam servirao tako dobro, a on je, iskreno, igrao neverovatno. Gotovo da nije promašivao, držao je lopticu nisko i pružio izvanrednu partiju. Šteta što nisam iskoristio prilike u trećem setu, ali mislim da je zasluženo pobedio", kaže Đoković.
Ovakav poraz mora da boli.
"Naravno, niko ne voli da gubi, ali ovo je samo još jedan meč. Trebalo je da pobedim. Igrao sam dobro u prvom setu, a onda sam potpuno izgubio kontrolu nad mečom".
Fizički (ponovo) nije bio spreman.
"Nisam baš najsvežiji, ali to nije opravdanje za poraz. Sada je plan samo odmor, radujem se tome".
Nije sve do njegovih grešaka.
"Moja je greška što sam izgubio kontrolu, ali njemu čestitam. Igrao je neverovatan tenis. Imao sam osećaj da je bio izuzetno efikasan iz svakog dela terena".
Uslovi su više odgovarali rivalu.
"Ovo je najbrža podloga na kojoj smo igrali ove godine na Turu. Igračima poput njega, koji udaraju prilično ravno i igraju blizu linija, takvi uslovi veoma odgovaraju", zaključio je Novak.