Đoković: Nisam baš najsvežiji...

Ostao je bez goriva Novak Đoković u meču protiv Rinkija Hidžikate. Osvojio je lako prvi set, nivo igre mu je značajno opao u drugom, ali se ipak očekivalo da bi srpski teniser mogao da slomi Australijanca i obezbedi prolaz u treće kolo Mastersa u Parizu. Ipak, to se nije desilo jer je Hidžikata posle preokreta izbacio Đokovića i ugasio mu nade za plasman na Završni masters u Torinu.

Našao je australijski teniser način kako da izmori Đokovića, šetao ga je u drugom setu i u trećem jednostavno Novak nije imao više snage i pobedio je spremniji i u ovom meču - bolji igrač. Zato nije srpski igrač ni tražio opravdanja posle meča.