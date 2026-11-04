Španci prejaki za Čanka i Lijetkabelis

Veoma loš šut za tri poena domaće ekipe u prvoj četvrtini (0/6) pravio je velike problem jer često znaju da žive od šuta spolja, koji ih je ovoga puta izdao. Nije bilo ni dobre odbrane da se to sve poništi i izniveliše, pa je Manresa ugrabila priliku da od starta napravi veliku razliku. Trebalo je i njima pet minuta da uđu u ritam, a kada su krenuli, nisu stali. Preko Kolende i Ongende su stigli do dvocifrenog viška jer je prvi pogodio dve trojke, a drugi išao na liniju za slobodna bacanja i odmah je bio osetniji višak, pa su na prvi mali odmor otišli sa +10.

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Ništa bolje nisu igrali ni u drugoj četvrtini, iako su uspeli makar da ubace neku trojku, ali sem toga, mrka kapa. Nije mogao Lijetkabelis da održi korak sa gostima, koji su u jednom trenutku posle serije 13:0 otišli i na najvećih +23, što je bio jasan znak da će se teško domaćin izvući iz ove teške situacije. Nisu mogli da postignu nijedan poen nekoliko minuta, Manresa je igrala stvarno sjajnu odbranu, a tek su na minut i po do kraja poluvremena uspeli da preko Bandže Sija i Baslika smanje makar malo i na poluvremenu je španska ekipa imala +17.

U trećem kvartalu su gosti nastavili da igraju svoju igru i kada je opet bilo preko 20 poena razlike, nije bilo dileme ko će odneti pobedu u Panevežisu. Nije baš Lijetkabelis podigao odmah belu zastavu, pokušali su u naletima u četvrtoj četvrtini da se barem malo vrate, imali su svoje šanse, plus su igrali dobru odbranu, ali je taj nalet odbijen.

Goste su do pobede predvodili Kolenda sa 14, Benitez, Basas i Agbo sa po 11 i Ongenda sa deset poena. U poraženom sastavu istakli su se Šumaher sa 17 poena, sedam skokova i šest asistencija, Kenedi sa 15, Bandža Si sa 13 i Baslik sa deset poena.