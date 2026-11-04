Španci prejaki za Čanka i Lijetkabelis
Vreme čitanja: 4min | sre. 04.11.26. | 19:47
Manresa slavila u Letoniji, rutinska pobeda Turk Telekoma
Za razliku od prethodnih sezona, srpski trener Nenad Čanak dobro je započeo učešće u grupi D Evrokupa jer je već ostvario tri pobede posle pet odigranih kola i drži četvrtu poziciju koja vodi u plej-of, konkretno u osminu finala. Da upiše još jednu pobedu i sustigne grčki PAOK nije uspeo, pošto je španska Manresa bila prejaka za njih i to na njihovom parketu – 80:66.
Španska ekipa uhvatila je odličan ritam posle slabijeg početka sezone, pošto im je ovo treća vezana pobeda, koja ih vodi na drugo mesto na tabeli, baš ispred pomenutog tima iz Soluna. Na prvom mestu sa skorom 5-1 ostaje turski Bahčešehir, koji sa klupe predvodi Aleksandar Đorđević.
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Veoma loš šut za tri poena domaće ekipe u prvoj četvrtini (0/6) pravio je velike problem jer često znaju da žive od šuta spolja, koji ih je ovoga puta izdao. Nije bilo ni dobre odbrane da se to sve poništi i izniveliše, pa je Manresa ugrabila priliku da od starta napravi veliku razliku. Trebalo je i njima pet minuta da uđu u ritam, a kada su krenuli, nisu stali. Preko Kolende i Ongende su stigli do dvocifrenog viška jer je prvi pogodio dve trojke, a drugi išao na liniju za slobodna bacanja i odmah je bio osetniji višak, pa su na prvi mali odmor otišli sa +10.
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Ništa bolje nisu igrali ni u drugoj četvrtini, iako su uspeli makar da ubace neku trojku, ali sem toga, mrka kapa. Nije mogao Lijetkabelis da održi korak sa gostima, koji su u jednom trenutku posle serije 13:0 otišli i na najvećih +23, što je bio jasan znak da će se teško domaćin izvući iz ove teške situacije. Nisu mogli da postignu nijedan poen nekoliko minuta, Manresa je igrala stvarno sjajnu odbranu, a tek su na minut i po do kraja poluvremena uspeli da preko Bandže Sija i Baslika smanje makar malo i na poluvremenu je španska ekipa imala +17.
U trećem kvartalu su gosti nastavili da igraju svoju igru i kada je opet bilo preko 20 poena razlike, nije bilo dileme ko će odneti pobedu u Panevežisu. Nije baš Lijetkabelis podigao odmah belu zastavu, pokušali su u naletima u četvrtoj četvrtini da se barem malo vrate, imali su svoje šanse, plus su igrali dobru odbranu, ali je taj nalet odbijen.
Goste su do pobede predvodili Kolenda sa 14, Benitez, Basas i Agbo sa po 11 i Ongenda sa deset poena. U poraženom sastavu istakli su se Šumaher sa 17 poena, sedam skokova i šest asistencija, Kenedi sa 15, Bandža Si sa 13 i Baslik sa deset poena.
Ulogu izrazitog favorita ostvario je i Turk Telekom, koji je savladao nemački Frankfurt kod kuće 98:78. Konačno da proigra turski tim i u Evrokupu, pošto su sada prekinuli seriju od tri vezana poraza i ovo im je tek druga pobeda u grupi B. Vreme je da se dižu polako ako hoće u plej-of, gde je trenutno Frankfurt po poziciji sa skorom 3-3, koji igra odličnno od samog početka sezone. Međutim, u Turskoj nisu mogli ništa u sredu uveče.
Srpski košarkaš Uroš Trifunović odigrao je još jedan dobar meč, posle onog u prvenstvu gde je ubacio 32 poena i pogodio osam trojki. Ovog puta proveo je čak 33 minuta na parketu i postigao 15 poena, uz dva skoka i tri asistencije.
Jedini efikasniji od njega bio je Harding sa 18, Mekisik je dodao 14, Ozdemiroglu umalo tripl-dabl sa 13 poena, osam skokova i 12 asistencija, Benkston i Lemb su dodali po 12.
Kod Frankfurta su se istakli Elejn i Svup sa po 15, Minc sa 14 i Tompson sa deset poena.
EVROKUP - 6. kolo
Utorak
Tofaš - Neptunas 94:79
/Nutal 20 - Frank 23/
Budućnost - Kemnic 96:84
/Butelj 16 - Sesar 18/
PAOK - Roma SPQR 113:111
/Tejre 27 - Manion 18/
Ulm - Bahčešehir 82:96
/Rataj 18 - Ponitka 18/
Napoli - Trento 90:79
/Remzi 20 - Bajehe 18/
Sreda
Turk Telekom - Frankfurt 98:78
/Harding 18 - Ilejn 15/
Rigas - Leman 65:71
/Skuja 13 - Delonej 13
Lijetkabelis - Manresa 66:80
/Šumaher 17 - Kolenda 14/
Cedevita Olimpija - Tortona /u toku/
Šljonsk - Burg /u toku/
Bosna - Balkan Botevgrad /u toku/
Venecija - Šjauljaj /u toku/
Hapoel Jerusalim - Aris /u toku/
20.30: (1.30) Maksima Roma (17.0) London Lajons (4.10)
20.30: (1.20) San Pablo (19.0) Rostok (5.50)
Četvrtak
21.00: (1.10) Tenerife (23.0) Univerzitatea Kluž (8.00)
*** Kvote su podložne promenama