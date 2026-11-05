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KRAJ: Crvena zvezda – Inter Eskaldes 2:1
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čet. 05.11.26. | 17:33
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CRVENA ZVEZDA – INTER ESKALDES 2:1 (0:0)
/Lučić 79, Nakajama 92 - Areljano 62/
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Henrik Nalbandijan (Jermenija)
Crveni karton: Katai (Crvena zvezda) u 35. minutu, a Berlanga (Inter) u 51.
CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus – Gaštarov, Veljković, Nakajama – Loizu (od 46. Dijeng, od 78. Lučić), Handel (od 46. Bukari), Krunić, Kim (od 46. Lukasen) – Elšnik, Kostov (od 68. Ivanić) - Katai.
INTER ESKALDES (4-3-3): Diaz – Poketino, Sančez, Ernandez, Tores – Lopez (od 82. Lafarž), Alonso (od 72. Dijabi), Molina – Berlanga, Čueb (od 82. Kamara), Sidibe (od 60. Areljano).
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Albert RijeraLiga konferencijeFK Crvena zvezdaInter Eskaldes
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