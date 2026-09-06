(©MN Press)
KRAJ: Crvena zvezda – Partizan 2:1
Najnovije vesti
ned. 06.09.26. | 16:55
Pratite sa nama tok meča na stadionu Rajko Mitić
CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 2:1 (2:1)
/Dijeng 17, Ivanić 28 - Že 1/
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Nenad Minaković
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Lukasen, Učena - Krunić (od 57. Badžo), Gaštarov - Čam (od 83. Abu Fani), Elšnik (od 68. Balov) - Kostov, Dijeng (od 68. Arnautović), Ivanić (od 68. Bukari).
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Đurđević (od 46. Samson), Milić (od 60. Lima), Simić, Milovanović (od 71. Petrović) – Baba (od 46. Aleksić), Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić (od 60. Zubairu) – Že.
Komentari / Podeli vest
FK PartizanMozzart Bet SuperligaFK Crvena zvezda180. večiti derbi
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
nedelja | 06.09.2026.
ponedeljak | 07.09.2026.
utorak | 08.09.2026.