(©MN Press)
(©MN Press)

KRAJ: Crvena zvezda – Vojvodina 3:1 (VIDEO)

ned. 26.07.26. | 19:04

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa derbija drugog kola Mozzart Bet Superlige

CRVENA ZVEZDA – VOJVODINA 3:1 (2:1)
/Bukari 15, Kostov 19, Šarić 90+3 - Mulahusejnović 32/

***UŽIVO KVOTE***

Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Miloš Milanović

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Seol, Eraković, Gudelj, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani (62. Čam) – Bukari (46. Učena), Kostov (76. Šarić), Ivanić (62. Katai) – Duarte (76. Arnautović).

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Sukačev - Petrović, Đakovovac (72. Poletanović) - Ranđelović, Zukić (72. Vidosavljević), Kolarević (89. Boškan) - Mulahusejnović (89. Peranović).

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Dejan StankovićFK VojvodinaMateusFK Crvena zvezda
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