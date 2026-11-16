KRAJ: Grčka - Srbija 1:0
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pon. 16.11.26. | 19:33
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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 6. KOLO
GRČKA - SRBIJA 1:0 (0:0)
/Masuras 69/
Stadion: Pantesaliko (Volos)
Kapacitet: 22.700
Sudija: Majkl Oliver (Engleska)
GRČKA: Mandas - Rota, Mavropanos, Kulijerakis, Cimikas - Zafiris, Andrucos - Karecas (od 61. Bakasetas), Pavlidis (od 73. Kostulas), Colis (od 88. Tete) - Duvikas (od 61. Masusar)
SRBIJA: Petrović - Eraković, Milenković, Babić (od 46. Gudelj) - Nedeljković (od 75. Lučić), Maksimović, Lukić, Bukinac (od 80. Sukačev) - SMS - Mitrović (od 65. Tadić), Jović (od 65. Cvetković).
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