KRAJ: Larn - Crvena zvezda 0:4

uto. 21.07.26. | 21:00

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (prvi meč)

LARN - CRVENA ZVEZDA 0:4 (0:1)
/Duarte 26, 68, Kostov 56, Čam 86/

Stadion: Inver Park
Kapacitet: 2.732
Sudija: Rareš Vidikan (Rumunija)

LARN: Feruguson - Gosgrou, Bent, Ridli, Doneli - Doerti (od 76. Valas), Galaher, Grejem - Mekenef (od 76. O'Nil), Lusti‚(od 46. Lusti), Sloan (od 63. Simpson)

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Abu Fani (od 81. Arnautović), Elšnik - Loizu (od 46. Bukari), Kostov (od 73. Lam), Ivanić (od 73. Katai) - Duarte (od 73. Enem)

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