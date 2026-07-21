OCENE - ZVEZDA: Bukari opet diže buku, Abu Fani je Stankovićev plej

Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 23:21
Loizu mora bolje, Seol da povede računa
Evo kako smo videli učinak crveno-belih u Severnoj Irskoj...
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Mateus MagaljaešGolman
Nismo ga mnogo videli u akciji na ovosezonskom debiju, ali smo čuli da ume na izuzetno tečnom srpskom da dovikne saigračima "leđa" kada bi neki od njih bio pod pritiskom rivala. Kada god je trebalo da interveniše, bio je siguran kao što nas je i navikao po dolasku iz Brage.. Larne nije imao šut u gol.
Ocena
-
Jung Vu SeolOdbrana
Rastrčan je ušao u utakmicu, više kao krilo nego bek i imao koristan centaršut za Duartea, povratnu za Abu Fanija, ali je naivno dobio žuti karton zbog šutiranja lopte posle faula, a poučeni iskustvom Krunića iz prošle sezone pred Pafos, Zvezdini igrači to nikako ne bi smeli da rade.
Ocena
7
Strahinja ErakovićOdbrana
Nisu on i Veljković imali mnogo posla večeras. U par situacija morao je da istrči sprint, ali lako su izlazili na kraj sa svim pokušajima Larnovih igrača da učine nešto pred golom Crvene zvezde.
Ocena
7
Miloš VeljkovićOdbrana
Isto kao i kod Erakovića. Početkom drugog poluvremena kada je protivnik pokušao da pritisne i izašao nešto ofanzivnije, nije paničio. Malo je nedostajalo da pogodi za 3:0 posle kornera.
Ocena
7
Nair TiknizjanOdbrana
Nedorastao protivnik dozvoljavao mu je da bude visoko postavljen kada Zvezda ima loptu, ulazio je u par navrata i u sredinu, pomagavši veznom redu da izvrši pritisak.
Ocena
7
Timi Maks ElšnikVezni
Imajući u vidu plejmejkersku ulogu Abua Fanija, na Slovencu je da bude osigurač ispred zadnje linije i ne ide previše daleko napred. Pomagao je odbrani i na levoj i na desnoj strani terena. Posle prvog gola je bio malo nesiguran u kaznenom prostoru, srećom po Beograđane, napadač Larna je teatralno pao i dobio žuti.
Ocena
7
Mohamad Abu FaniVezni
do 81 - Novi plej Zvezde. Od njega su kretale gotovo sve akcije, pogotovo u prvom poluvremenu. Ima odličan pregled igre i jasno je da je Dejan Stanković odlično znao šta dobija kad je tražio rukovodstvu da ga dovede iz Ferencvaroša. Najviše je pokazao od trenutnih novajlija. Kako je samo preiczno osdigrao dugu loptu za Bukarija kod drugog gola, upisao asistenciju kod Duartea.
Ocena
7.5
Loizos LoizuVezni
do 46 - Odličan centaršut na drugu stativu u uvodnim minutima, kada je Ivanić za milimetar zakasnio, bilo je sve od Kipranina u ovom meču. S obzirom na konstantnu inicijativu Crvene zvezde i loptu uglavnom na polovini rivala, morao je Loizu da pokaže više.
Ocena
6
Vasilije KostovVezni
do 75 - Očekivalo se da bi Dejan Stanković mogao da odmori mladog asa za nedeljni duel sa Vojvodinom, ali se ipak našao u startnoj postavi. Više je delovao kao drugi špic nego ofanzivni vezni, a za promašaje u prvom poluvremenu vratilo mu se u 55. minutu na sjajnu asistenciju Bukarija.
Ocena
7.5
Mirko IvanićVezni
do 75 - Kao da je u prvom poluvremenu opipavao teren, nije želeo previše da zapinje na plastičnoj veštačkoj travi, jer i nije bilo potrebe za tim. Po povratku sa odmora se probudio i rastrčao, bilo ga je na oba dela terena. U stilu štopera ispucao je loptu na centašut pred Mateusov gol, a onda se i umalo upisao u strelce. Iza njega je šest meseci pauze, ali čini se bez ikakvih posledica.
Ocena
7
Bruno DuarteNapad
do 79 - Prvi je poslao loptu u okvir gola u ovom meču i najavio efikasniju partiju. Deluje da bi mogao da ima početak sezone kao pre godinu dana, kada je u prvih pet evropskih utakmica dao četiri gola. Protiv Mačve je imao gol i dve asistencije, večeras dva gola. Prvi posle veoma sigurno izvedenog penala sredinom prvog poluvremena, drugi sredinom drugog dela na asitenciju Abua Fanija, iako prethodno nije najbolje prihvatio loptu. Još jednom je Brazilac pokazao koliko je zahvalan igrač.
Ocena
8
Osman BukariVezni
od 46 - Ako ovako nastavi, njegov povratak biće ogromno pojačanje. Nepuna dva minuta trebalo mu je da podseti na ranije nastupe u crveno-belom dresu. Provozao je slalom uz desnu aut-liniju i pomogao saigračima iz odbrane da odahnu posle uvodnog pritiska rivala u drugom poluvremenu. Sugerisao mu je Stanković sa klupe da šalje loptu unapred posle jednog povratnog dodavanja i nedugo posle toga usledio je prodor i asistencija za Kostova. Morao je da pogodi iz šanse sredinom drugog poluvremena. Biciklicom je izmamio uzdah publike, ali je onda bespotrebno jako šutirao - u spoljni deo mreže. Imao je još nekoliko prilika u kojima je možda mogao bolje da reaguje, ali neće mu niko promašaje uzeti zla zlo. Njegov ulazak prelomio je da se Zvezda vrati u Beograd sa velikom zalihom.
Ocena
7
Muhamed ČamVezni
od 73 - Brzo po ulasku zapretio je udarcem sa distance, a onda u finišu i postigao sjajan gol snažnim udarcem iz daljine. Značiće mu mnogo za samopouzdanje. Vidi se da zna lopte
Ocena
7
Džej EnemNapad
od 73 - Premalo vremena u igri za utisak, ali morao je bolje da reaguje u šansi pred kraj utakmice kada je šutirao pored gola.
Ocena
-
Aleksandar KataiVezni
od 78 - Željan je bio Zvezdin Magiko pogotka, ali nije mu se dalo. Roan Ferguson je retke odbrane u ovom meču upisao baš na njegove pokušaje.
Ocena
-
Marko ArnautovićNapad
od 81 - Imao je jednu šansu, ali je proveo premalo vremena na terenu da bi ostavio zapažen utisak.
Ocena
-
Dejan StankovićTrener
Ekipa mu je odlično ušla u meč, odmah uspostavila inicijativu i mogla da povede i pre pogotka iz penala u 26. minutu. Veći problem od kolege Garija Haverona i njegovih igrača bio mu je teren, odnosno tvrd veštak nalik onim u beogradskim balonima, na kojem je rizik od povrede poveći. Najavili su u severnoirskim novinama dolazak Crvene zvezde kao dolazak evropskog prvaka, podsećajući na meč sa Portdaunom iz 1991, a Stanković im je konstantnom ofanzivom svog tima omogućio da još jednom uživaju u efikasnom i lepom fudbalu. Ponovo je bilo 4:0.
Ocena
7.5
Dejan StankovićAleksandar KataiMiloš VeljkovićoceneStrahinja ErakovićOsman BukariSeol Jong VuBruno DuarteNair TiknizjanMohamed Abu Fani Muhamed Čam
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FK Crvena zvezda