OCENE - ZVEZDA: Bukari opet diže buku, Abu Fani je Stankovićev plej

Osman Bukari Vezni

od 46 - Ako ovako nastavi, njegov povratak biće ogromno pojačanje. Nepuna dva minuta trebalo mu je da podseti na ranije nastupe u crveno-belom dresu. Provozao je slalom uz desnu aut-liniju i pomogao saigračima iz odbrane da odahnu posle uvodnog pritiska rivala u drugom poluvremenu. Sugerisao mu je Stanković sa klupe da šalje loptu unapred posle jednog povratnog dodavanja i nedugo posle toga usledio je prodor i asistencija za Kostova. Morao je da pogodi iz šanse sredinom drugog poluvremena. Biciklicom je izmamio uzdah publike, ali je onda bespotrebno jako šutirao - u spoljni deo mreže. Imao je još nekoliko prilika u kojima je možda mogao bolje da reaguje, ali neće mu niko promašaje uzeti zla zlo. Njegov ulazak prelomio je da se Zvezda vrati u Beograd sa velikom zalihom.