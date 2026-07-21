Pokuševski se oprostio od Partizan Mozzart Beta

Posle dve sezone koliko je nosio crno-beli dres, Aleksej Pokuševski napustio je ekipu Partizana. Klub je odlučio da ne aktivira dodatnu godinu u ugovoru povremenog srpskog reprezentativca pa je on postao slobodan u izboru nove sredine.

Nedugo posle rastanka sa klubom, nekada 17. pik na NBA draftu oprostio se od crno-belih emotivnom porukom na instagramu.

„Grobari, hvala na ogromnoj podršci. Nije se sve završilo onako kako sam sanjao. Hteo sam više i ka tome radio jako, ali ostajem veran navijač ove svetinje od koje niko i ništa neće biti veće! Drago mi je što sam mogao da ostavim neki trag i ostvarim svoje snove. Do sledećeg viđenja“.