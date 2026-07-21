Pokuševski se oprostio od Partizan Mozzart Beta
Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 23:02
"Ostajem veran navijač ove svetinje od koje niko i ništa neće biti veće", napisao je Pokuševski u oproštajnoj poruci
Posle dve sezone koliko je nosio crno-beli dres, Aleksej Pokuševski napustio je ekipu Partizana. Klub je odlučio da ne aktivira dodatnu godinu u ugovoru povremenog srpskog reprezentativca pa je on postao slobodan u izboru nove sredine.
Nedugo posle rastanka sa klubom, nekada 17. pik na NBA draftu oprostio se od crno-belih emotivnom porukom na instagramu.
„Grobari, hvala na ogromnoj podršci. Nije se sve završilo onako kako sam sanjao. Hteo sam više i ka tome radio jako, ali ostajem veran navijač ove svetinje od koje niko i ništa neće biti veće! Drago mi je što sam mogao da ostavim neki trag i ostvarim svoje snove. Do sledećeg viđenja“.
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Pokuševski je u procesu dobijanja grčkog pasoša, pa je za očekivati da će se uputiti prema jednom od tamošnjih klubova. Za sada najglasnije se pominje da će crno-beli dres nositi i naredne sezone, samo umesto Partizanovog, naredni klub trebalo bi da bude PAOK. Pored tima iz Soluna, o krilnom centru raspituje se i Aris.
Prethodne sezone je u dresu Partizana, u Evroligi postizao 3,7 poena uz 2,1 skok po utakmici. Iako je pružao skromne partije u najjačem evropskom takmičenju, u ABA ligi njegova uloga bila je dosta zapaženija. Postizao je 7,5 poena i na to imao 2,7 skokova za malo više od 16 minuta provedenih na parketu.