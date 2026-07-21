Zvezda se šetala kroz Severnu Irsku i preživela teren sa granulama

Crvena zvezda je u Severnoj Irskoj nastavila niz uspeha na evropskim gostovanjima. Niz koji je počeo Vladan Milojević u Gracu, Dejan Stranković je nadogradio trijumfima u Malmeu Lilu i večeras u Severnoj Irskoj.

Nije za euforiju, nije za padanje u trans, ali jeste lepo. Crvena zvezda je pokazala kako se ponaša veliki favorit u evropskim kvalifikacijama i uz doziranje snage i personalnih resursa, lako savladala Larne (4:0) i praktično osigurala evropsku jesen. Naravno, neće se na Marakani zadovoljiti skalpom prvaka Severne Irske koji će im omogućiti učešće u Ligi Konferencije, ali najvažnije vest sa gostovanja na Ostrvu glasi: niko od izabranika Dejana Stankovića se nije povredio na užasnom veštaku u Severnoj Irskoj. Bilo je baš nefudbalski gledati kako lopta odskače po podlozi punoj granula nalik onima iz beogradskih balona sa početka veka.

Nije bilo u Severnoj Irskoj povređenog Radeta Krunića, ostavio je na klupi Dejan Stanković Aleksandra Kataija, Džeja Enema, Mohameda Čama i Balov... Svi oni trebalo bi da budu razigrani za dve sedmice kada će crveno-beli put Mađarske (dom Ber Ševe) ili Islanda). Osman Bukari se već razigrao. Dobio je šansu reprezentativac Gane umesto Loisa Loizaua, i posle samo pet minuta pustio navijačima Crvene zvezde vodu na usta. Efektnim prijemom je ostavio u prašini beka domaćeg tima i idealnu centrirao Vasiliju Kostovu. Ubrzao je Bukari crveno-bele, dok je Bruno Duarte imao ulogu egzekutora. Otvorio je meč, čisto da ne bude nervoze, a potom ga i zatvorio na asistenciju vrlo motivisanog Abu Fanija. Sve je bilo ostrvski arhaično u gradiću u Severnoj Irskoj. Mali stadion sa tribinama blizu terena, teška podloga sa granulama i momci u crvenim dresovima Larnea jake fizičke građe i skromnog fudbalskog znanja. Nekako se posle uvodnih 30 sekundi moglo naslutiti da će se evropska premijera Crvene zvezde pretvoriti u jednosmernu ulicu, kao većina mečeva u Mozzart Bet Superligi.

Crvena zvezda je uzela loptu, odnosno Lar nije hteo da je uzme, i potom kombinovala u laganom ritmu. Odlučio se ponovo Dejan Stanković da na mestu kreatore igre stavi Vasilija Kostova, dok je Loiz Loizau bio desno. Praktično, svih 45 minuta se igralo na poslednjoj trećini terena, odnosno na malom prostoru ispred domaćeg golmana Fergusona. Imao je kapiten Ivanić u četvrtom minutu prvu priliku, kada se odlučio da glavom pokuša da uhvati centaršut Loizsa Loizua. Nije Kipranin ponovo briljirao, ali je iskreirao dovoljno šansi za saigrače u uvodnom delu meča. Na njegov centaršut pokušao je Bruno Duarte, ali se Ferguson nije dao.

Crvena zvezda se sigurno osećala kao na gostovanju timovima iz Mozzart Bet Superlige. Nije napadala punim kapacitetom, jednostavno čekala je da fokus i koncentracija domaćina popusti. Kao u 23. minutu kada je pesnicom, posle kornera Abu Fanija, kada je Bent pesnicom intervenisao ispred Erakovića. Dobio je rumunski sudija poziv iz VAR sobe i uprao na kreč. Siguran je bio Bruno Duarte, koji je kao i prošle godine, na Gibraltaru, otvorio Zvezdinu seriju golova.

Nudio se i na ovom meču Abu Fani, pokušavao da igra unapred, ali nisu često gostujući fudbaleri napadali prostor iza leđa Larnove odbrane. Svaki put kada su to radili bilo je jako opasno. Pokušavao je Abu Fani sa distance, Kostov sa peterca. Bila je to poptuna dominacija Crvene zvezde, uz vidljiv nedostatak cinizma ispred protivničkog gola. Moguće je da su gosti imali i autosugestiju, imajući u vidu da su igrali na terenu krajnje, krajnje sumnjivog sastojaka. Lopta nije išla u Larneu, nego je „tandrkala“.