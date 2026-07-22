Trener Larna nakon ubedljivog poraza: Ponosan sam na igrače, Zvezda je drugi nivo

Haveron smatra da njegov tim može mnogo da nauči iz ovog susreta, i da se okreće takmičenjima u kojima može da bude konkurentniji.

“Izuzetno sam ponosan. U većem delu prvog poluvremena uspevali smo da ih frustriramo i ostaje žal što smo na odmor otišli sa zaostatkom nakon prilično lako dosuđenog penala. Smatram da nam je taktička postavka bila dobra, kao i disciplina, ali nas je u drugom poluvremenu ponela atmosfera, pa smo previše krenuli napred. Kada ekipi takvog kvaliteta ostavite prostor iza leđa, oni to kažnjavaju. Upravo to su uradili u periodu od deset minuta kada su postigli dva gola i prelomili meč”, rekao je šef struke Larna.

Gari Haverson je dodao da je ovo veliko iskustvo za ceo klub.

“Ovo je prilika za učenje kako za klub, tako i za trenerski štab i igrače. Kvalitet protivnika je na potpuno drugom nivou, a pojedini realizatorski potezi bili su izvanredni”.

Larn naredne srede gostuje u Beogradu u revanš meču.

“Liga šampiona nije naš domet. Pobeda u prvom kolu nam je obezbedila priliku u Ligi Evrope i Ligi konferencije, što su takmičenja u kojima možemo biti konkurentni. Ranije smo uspevali da dođemo do grupne faze, ali za to je potreban i povoljan žreb. Kada dođete do ove faze Lige šampiona, to je jednostavno korak previše, ali boravak na ovom nivou pruža dragoceno iskustvo koje će nam značiti u nastavku sezone”, poručio je Haverson.