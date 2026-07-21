Zvezda bliža Islandu: Gol Kangve nedovoljan za remi, Hapoel mora da juri zaostatak u Mađarskoj

Morao je Vikingur po svemu prikazanom da vodi već na poluvremenu, pošto je u sedmom minutu stativa spasila Hapoel, a do kraja prvog dela još nekoliko puta golman Ofir Marsijano. Ono što nisu učinili u prvom, uradili su igrači Vikingura već u trećem minutu drugog poluvremena, kada je 33-godišnji Danac Nikolaj Hansen dao svoj prvi gol na utakmici. Izveli su domaći vrlo vešto aut u završnoj trećini, lopta je nabačena na glavu Olivera Ekrota, a Šveđanin ju je prosledio do strelca Hansena. Iskusnom Dancu nije bilo teška da zakuca loptu u 48. minutu za 1:0. Gol pogledajte OVDE.

Bio je Hapoel do tog trenutka bezopasan, ali je u 51. minutu neshvatljiva greška u zadnjoj liniji Vikingura kumovala izjednačujućem golu Kingsa Kangve. Bivši fudbaler Crvene zvezde bio je dovoljno priseban da iskoristi grešku štopera domaćina, lobovao golmana Arona Snera Fridriksona i pogodio za 1:1. Zambijac je ovaj pogodak dao baš u večeri kada su grčki mediji lansirali vest da je atinski AEK odustao od dovođenja Kangve iz Hapoela. Gol za 1:1 pogledajte OVDE.

Bilo bi nezasluženo da je Hapoel dobio večeras, ali nije bilo daleko od takvog scenarija, kada je Niv Jehošua zatresao mrežu Vikingura u 78. minutu. Ipak, u začetku akcije dogodio se faul i zato je gol 21-godišnjeg Izraelca poništen. A, onda je Nikolaj Hansen u 86. minutu pokazao da je najbolji igrač tima i iz klizećeg starta dao gol za 2:1 na asistenciju Oskara Borgtorsona. Gol pogledajte OVDE.

Revanš utakmica između Hapoela i Vikingura biće odigrana u sredu 29. jula, a Hapoel će zbog nestabilne situacije u Izraelu domaćin biti u Mađarskoj, u gradu Haladašu.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)

Utorak

Ararat - Šamrok 2:0 (0:0)

/Sandro Lima 51, Banžaki 80/

Iberija 1999 - Slovan Bratislava 0:2 (0:2)

/Šporar 25, Jiradžang 32/

Mjelbi - Linkoln Red Imps 3:0 (3:0)

/Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31/

Sabah - KuPS 1:0 (1:0)

/Simić 45+1/

Orhus - Leh 1:4 (0:2)

/Arnstad 55 - Išak 29, Valemark 42, 65, Jegbe 61/

Fenerbahče – Gornjik 1:0 (1:0)

/Taliska 37/

Tun – Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)

/Labu 20 - Zajc 86/

Šturm – Harts 4:0 (1:0)

/Gorenc Stanković 4, Mičel 50, Vajnhandl 53, Hajl 59/

KI Klaksvik – Kauno Žalgiris 0:0

Larn – Crvena zvezda 0:4 (0:1)

/Duarte pen 26, 67, Kostov 55, Čam 85 /

Vikingur – Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)

/Hansen 48, 86 - Kangva 51/

Sreda

19.00: (1,70) Omonija (3,45) Kairat (4,90)

19.30: (2,15) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,50)

21.00: (3,60) Egnatija (3,40) Celje (2,10)

***Kvote su podložne promenama