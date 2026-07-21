Zvezda bliža Islandu: Gol Kangve nedovoljan za remi, Hapoel mora da juri zaostatak u Mađarskoj
Vreme čitanja: 3min | uto. 21.07.26. | 23:03
Vikingur pokazao više od tima iz Ber Ševe i zasluženo trijumfovao u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona
Izbacili su šampiona Mađarske Đer u prvoj rundi kvalifikacija, a sada su na pola puta do toga da izbace i prvaka Izraela i tako izbore izlazak na megdan Crvenoj zvezdi. Najbolji tim Islanda Vikingur trijumfovao je u Rejkjaviku nad Hapoelom iz Ber Ševe 2:1 (0:0) u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i tako stekao gol prednosti pred revanš na neutralnom terenu u Mađarskoj.
Iako je Hapoel na papiru značajno kvalitetniji tim (tržišna vrednost kaže 25.000.000 naspram 4.700.000 evra), Vikingur je u utorak pokazao više i zasluženo trijumfovao. Malo je falilo da rezultat bude potpuno drugačiji, jer je Hapol dao gol u 78. minutu pri rezultatu 1:1, ali je taj pogodak poništen posle višeminutne VAR provere. Usledila je završna ofanziva Vikingura i gol za pobedu Nikolaja Hansena u 87. minutu.
Izabrane vesti
Morao je Vikingur po svemu prikazanom da vodi već na poluvremenu, pošto je u sedmom minutu stativa spasila Hapoel, a do kraja prvog dela još nekoliko puta golman Ofir Marsijano. Ono što nisu učinili u prvom, uradili su igrači Vikingura već u trećem minutu drugog poluvremena, kada je 33-godišnji Danac Nikolaj Hansen dao svoj prvi gol na utakmici. Izveli su domaći vrlo vešto aut u završnoj trećini, lopta je nabačena na glavu Olivera Ekrota, a Šveđanin ju je prosledio do strelca Hansena. Iskusnom Dancu nije bilo teška da zakuca loptu u 48. minutu za 1:0. Gol pogledajte OVDE.
Bio je Hapoel do tog trenutka bezopasan, ali je u 51. minutu neshvatljiva greška u zadnjoj liniji Vikingura kumovala izjednačujućem golu Kingsa Kangve. Bivši fudbaler Crvene zvezde bio je dovoljno priseban da iskoristi grešku štopera domaćina, lobovao golmana Arona Snera Fridriksona i pogodio za 1:1. Zambijac je ovaj pogodak dao baš u večeri kada su grčki mediji lansirali vest da je atinski AEK odustao od dovođenja Kangve iz Hapoela. Gol za 1:1 pogledajte OVDE.
Bilo bi nezasluženo da je Hapoel dobio večeras, ali nije bilo daleko od takvog scenarija, kada je Niv Jehošua zatresao mrežu Vikingura u 78. minutu. Ipak, u začetku akcije dogodio se faul i zato je gol 21-godišnjeg Izraelca poništen. A, onda je Nikolaj Hansen u 86. minutu pokazao da je najbolji igrač tima i iz klizećeg starta dao gol za 2:1 na asistenciju Oskara Borgtorsona. Gol pogledajte OVDE.
Revanš utakmica između Hapoela i Vikingura biće odigrana u sredu 29. jula, a Hapoel će zbog nestabilne situacije u Izraelu domaćin biti u Mađarskoj, u gradu Haladašu.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)
Utorak
Ararat - Šamrok 2:0 (0:0)
/Sandro Lima 51, Banžaki 80/
Iberija 1999 - Slovan Bratislava 0:2 (0:2)
/Šporar 25, Jiradžang 32/
Mjelbi - Linkoln Red Imps 3:0 (3:0)
/Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31/
Sabah - KuPS 1:0 (1:0)
/Simić 45+1/
Orhus - Leh 1:4 (0:2)
/Arnstad 55 - Išak 29, Valemark 42, 65, Jegbe 61/
Fenerbahče – Gornjik 1:0 (1:0)
/Taliska 37/
Tun – Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)
/Labu 20 - Zajc 86/
Šturm – Harts 4:0 (1:0)
/Gorenc Stanković 4, Mičel 50, Vajnhandl 53, Hajl 59/
KI Klaksvik – Kauno Žalgiris 0:0
Larn – Crvena zvezda 0:4 (0:1)
/Duarte pen 26, 67, Kostov 55, Čam 85 /
Vikingur – Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Hansen 48, 86 - Kangva 51/
Sreda
19.00: (1,70) Omonija (3,45) Kairat (4,90)
19.30: (2,15) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,50)
21.00: (3,60) Egnatija (3,40) Celje (2,10)
***Kvote su podložne promenama