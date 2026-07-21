Dejan iz Severne Irske: Volim kada mi ekipa izgleda ovako ozbiljno

Prošetala se Crvena zvezda kroz Severnu Irsku bez ikakvih problema. "Poker" je primio domaćin, Crvena zvezda je lako savladala Larn (4:0) i pred revanš u Beogradu je mirne glave.

Dejan Stanković odradio je trenerski dobar posao, a posle utakmice izneo je utiske za "RTS".

"Pričali smo o tome pre. Kvalitet je na našoj strani, mora da se odgovori duelom i odgovorili smo. U prvom poluvremenu bilo je dosta njihove energije, dosta manje prostora, ali smo i to rešili. Drugo poluvreme smo krenuli kako smo zamislili. Pokrenuli smo u nekom drugom smeru, dali smo tri, dobar je rezultat, ali... Od pet mrtvih šansi da ne damo nijedan gol... Hvala i navijačima, dug put, hvala i njima što su sa nama", kaže Dejan.