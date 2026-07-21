Dejan iz Severne Irske: Volim kada mi ekipa izgleda ovako ozbiljno
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 23:04
Stanković izneo utiske, kratko se oglasili i Veljković i Kostov
Prošetala se Crvena zvezda kroz Severnu Irsku bez ikakvih problema. "Poker" je primio domaćin, Crvena zvezda je lako savladala Larn (4:0) i pred revanš u Beogradu je mirne glave.
Dejan Stanković odradio je trenerski dobar posao, a posle utakmice izneo je utiske za "RTS".
"Pričali smo o tome pre. Kvalitet je na našoj strani, mora da se odgovori duelom i odgovorili smo. U prvom poluvremenu bilo je dosta njihove energije, dosta manje prostora, ali smo i to rešili. Drugo poluvreme smo krenuli kako smo zamislili. Pokrenuli smo u nekom drugom smeru, dali smo tri, dobar je rezultat, ali... Od pet mrtvih šansi da ne damo nijedan gol... Hvala i navijačima, dug put, hvala i njima što su sa nama", kaže Dejan.
Izabrane vesti
Zadovoljan je Deki.
"Igramo za sebe, radimo za sebe, bodove donosimo za sve. Volim kada mi tim izgleda ovako ozbiljno od prvog do poslednjeg minuta. Nije lako pobediti nikoga u današnje vreme. Uloga favorita nije bitna. Svaka čast momcima. Dobro je za samopouzdanje, posebno kada se završi bez primljenog gola, primali smo ih u poslednje vreme. Nastavljam da radim, čeka nas dug put. Imamo utakmicu u nedelju, revanš, prvenstvo... Mi smo spremni za to".
Utiske je izneo i Miloš Veljković.
"Jeste, hteli smo da počnemo jako, mislim da smo to uradili. Teško je kad protivnik igra bunker. Kada smo dali prvi gol, to je bilo to. Drugo poluvreme odigrali smo dobru utakmicu. Koncentrisani smo bili do kraja, što je tražio Mister. Idemo kao da je svaka utakmica 0:0".
Vasilije Kostov bio je jedan od strelaca.
"Pokazali smo da smo jedna dobra, staložena ekipa. Dali smo dosta golova. Mislim da smo zasluženo pobedili. Ovaj gol posvećujem porodici i prijateljima. Bukari je savršeno ušao u utakmicu i to je prevagnulo. Idemo u revanšu na pobedu".