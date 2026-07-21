Stanković: Voleo bih da Kostov ostane do kraja sezone! Moramo da budemo gladni, ne alavi

Stanković u prvi plan ističe odnos igrača prema obavezama i utakmici. Motivacija nije padala bez obzira na visok rezultat, već se konstatno tražio gol više.

Šefa struke crveno-belih sasvim sigurno raduje zdrava konkurencija i želja za glavnom ulogom u timu kod praktično svih igrača.

“Najzadovoljniji sam odnosom. To je ono o čemu smo pričali i pre nego što smo juče poleteli: odnos, da se odgovori na duel igru, na duge lopte, i da se pokupe te druge lopte kako nas ne bi spuštali u zadnju zonu. Želeli smo da sprečimo njihove kornere i aute, jer je to njihovo oružje. Odlično smo im isparirali. Protiv tako niske odbrane i uskih linija između defanzive i veznog reda teško je proći kroz sredinu. Moraš da napadaš po boku, da uputiš neki centaršut ili da igraš preko odbrane kada stanu na 30 metara od gola. Zbog toga sam bio zadovoljan”, rekao je Stanković predstavnicima medija posle utakmice.

Zvezda je konstatno uspevala da dodaje ritam.

“U drugom poluvremenu smo uspeli da ih slomimo, da damo tri gola, ponovo uz pravi odnos i preventivnu markaciju. Nismo im dozvolili da naprave šanse, da nas spuste na našu polovinu i izbore te aute i kornere. Dali smo tri gola, a mogli smo još toliko. Nekada ćemo iz jedne šanse morati da damo jedan gol i na tome treba da radimo. Moramo da budemo cinični, moramo da budemo gladni. Ne alavi, već gladni, da ispred gola rešavamo takve situacije. Doći će jači protivnik gde će utakmica morati da se rešava iz samo jedne šanse. Ponavljam, na vaše pitanje odgovor je – odnos, odnos i samo odnos. Prezadovoljan sam i čestitam momcima. Zahvaljujem se i navijačima, dugačak je ovo put, daleko je, i svaka im čast što su došli čak ovde da nas isprate”.

Zvezda je od početka diktirali igru, a Stankoviće sa izmenama dodatno podigao ekipu u drugom delu utakmice.

“Slažem se, to smo i mi u stručnom štabu prokomentarisali - sigurno smo podigli nivo igre. Zašto? Napadanjem dubine, spuštali smo ih dosta puta sve niže, raširili smo im linije, tako da su morali mnogo da trče između odbrane i veznog reda. Malo su se raširili, što nam je otvorilo prostor za igru i, videli ste, zaista smo napravili dosta šansi. Fizički smo ih slomili u drugom poluvremenu”.

Bukari je podsetio na partije iz prvog mandata.

“Bio je fenomenalan, ali svi su bili fenomenalni. Buka je napravio sjajan potez, ali je imao i dve stopostotne šanse koje je morao da realizuje. Super je asistencija, za to si ovde, ali si tu i za golove. Sve će to biti u redu kako vreme bude odmicalo i kako se budemo približavali važnim utakmicama. Bićemo sve bolji i bolji”.

Kosta je dao tri gola i upisao jednu asistenciju od početka sezomne. Da li biste voleli da ostane do kraja kvalifikacija?

“Voleo bih da ostane do kraja sezone. Takav igrač nam je i potreban do kraja sezone, ali ne samo kao bonus, nego pre svega kao igrač. Ne znam do kada će ostati i da li će ostati, ali dok god je tu, treba da igra onako kako je igrao u drugom poluvremenu. Prezadovoljan sam svima, jer volim da vidim u njihovim očima tu koncentraciju, zrelost i disciplinu. Kad vidim to, zaista se ne bojim ničega”, poručio je Dejan Stanković.