Zvao Alonso, 'dosađivao' Palmer... I upalilo je! Čelsi ozvaničio drugi najveći transfer u istoriji Premijer lige

Neće, doduše, sav novac otići u kasu kluba sa Vila parka. Otvoriće šampanjac i na Riversajdu, pošto će jedan deo završiti na računu Rodžersovog bivšeg kluba Midlbzroa. Klub iz severnog Jorkšira doveo je Rodžersa iz Mančester sitija za 1.200.000 evra i prodao ga Vili za 9.400.000 i samo godinu i po dana kasnije, ostvarivši profit od oko 8.000.000. Dvadeset procenata tog iznosa, međutim, pripalo je Sitiju na ime klauzule od naredne prodaje, pa je Borov početni profit od prodaje Rodžersa, koja je realizovana u februaru 2024. godine, iznosio 6.000.000 evra. Ali, ono najbolje tek je usledilo.

Jer Boro je obezbedio i 20 odsto novca od profita u Vilinog profita u narednom transferu, a kako je birminemski klub ostvario profit od 118.000.000, drugoligašu sleduje oko 23.500.000 evra. S tim da, pojašnjava The Northern Echo, 20 odsto od te sume ponovo ide direktno na račun Mančester Sitija, pa će na račun Boroa stići nepunih 19.000.000 evra. A i taj iznos Midlzbro neće odmah dobiti, već će mu ga birmingemski klub isplaćivati u četiri rate tokom naredne tri godine, uverava pomenuti izvor. Kako bilo, sjajan posao kluba sa Riversajda koji će tako od Rodžersove prodaje i procenata ukupno zaraditi 28.400.000.

Mada se Arsenal nedeljama smatrao favoritom, Čelsi je reagovao izuzetno brzo i posao zaključio u roku od 48 sati. Kako otkriva Atletik, aktuelni svetski prvak delovao je ekspresno, započevši pregovore sa Rodžersom odmah po ispadanju Engleske sa Svetskog prvenstva, a ključnu ulogu u ubeđivanju igrača odigrao je trener Ćabi Alonso, koji mu je u ličnom telefonskom pozivu predstavio jasnu viziju i objasnio da je bio njegova prva želja još od dolaska u klub u maju.

"Zaista sam uzbuđen zbog projekta sa novim trenerom, igrača koje imamo i smera u kom klub ide. To je razlog zašto sam ovde i ne mogu da dočekam da počnem. Otišao sam na nekoliko razgovora sa njim i mislim da je za moj dolazak bilo važno da razumem kakav je trener, kakav je kao osoba i na koji način želi da radi. To se u velikoj meri poklapa sa načinom na koji ja vidim fudbal, načinom na koji želim da igram i željom da budem svoj, slobodan i da se izrazim na terenu. Njegovo prisustvo je bilo ogroman faktor u mojoj odluci da dođem ovde“, otkrio je Rodžers na porodici.