KRAJ: Lugano – Crvena zvezda 3:2

UEFA LIGA KONFERENCIJE

LUGANO – CRVENA ZVEZDA 3:2 (1:1)

/Ajeti 25, Monkada 84, Grgić 90 pen - Elšnik 32, Krunić 67/

***KVOTE UŽIVO***

Stadion: Lugano Arena.

Gledalaca: 7.898.

Sudija: Florijan Badštubner (Nemačka).

Žuti kartoni: Štefen, Mai (Lugano), Kostov, Gudelj, Gaštarov (Crvena zvezda).

LUGANO (3-5-2): Von Balmos - Papadopulos, Mai, Delkroa (od 80. Alijoski) - Karimov (od 73. Monkada), Bislimi, Grgić, Dos Santos (od 80. Bekam), Čimignani - Štefen (od 63. Pilstrom), Ajeti (od 63. Berens).

CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus –Gudelj, Gaštarov, Nakajama –Krunić (od 81. Badžo), Hendel (od 64. Čam), Elšnik, Ristić (od 75. Strika) – Kostov, Lučić (od 75. Balov) – Dijeng (od 81. Arnautović).