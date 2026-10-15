Šest puta igrao NBA Ol star, osvojio olimpijsku bronzu i sad postao – policajac (VIDEO)

“To je nešto što sam želeo otkad sam bio dečak. Sećam se kada sam završavao osnovnu i srednju školu kada god bi me pitali šta ću biti kada porastem, odgovarao sam da ću biti policajac”, pričao je Stodemajer za Sports Ilustrejted posle dobijanja diplome.

Kako objasnio nekadašnji NBA as, njemu je u krvi da bude policajac, jer je nekoliko osoba iz šire familije bilo u čuvarima reda.

Iza Stodemajera je sjajna NBA karijera. Šest puta je učestvovao na Ol Staru, a bio je i član američke reprezentacije koja je na Olimpijskim igrama 2004. godine u Atini osvojila bronzanu medalju. Karijeru je počeo u Finiksu, a odmah je 2003. godine poneo nagradu za Rukija godine.

Kasnije je Stodemajer igrao za Njujork Nikse, Dalas, Majami, a potom je branio boje Hapoela iz Jerusalima, Makabija iz Tel Aviva, u kojem je završio karijeru 2020. godine. Godinu pre toga je proveo u Kini gde je nastupao za Fužan.