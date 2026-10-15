Upadi u hotele i nastavak posrtanja Marselja: Olimpijakos opljačkao Velodrom (VIDEO)

Dve utakmice i - dva pobede Olimpijakosa! Dve utakmice - dva poraza Marselja!

Možda navijači pirejskog kluba nisu smeli na tribine, ali ova pobeda to leči. Olimpijakos je jedan od deset kluba koji posle dva kola imaju maksimalan učinak, ide stazom koja vodi ka evropskom proleću, dok Olimpik nastavlja da posrće na dva fronta...

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Marselj je ostvario tek dve pobede u francuskoj Ligi 1 i ukoliko se nešto ubrzo ne promeni, Bruno Ženesio bi mogao da pakuje kofere. Strpljenje je tačno ono što na Azurnoj obali nemaju. Ljudima u klubu i onima oko njega kratak je fitilj, a igra i rezultati Olimpika uopšte nisu dobri. Osvajač Lige šampiona nije bio bolji od Olimpijakosa, danas je u najboljem slučaju mogao da iščupa bod.

Kola su krenula nizbrdo u finišu prvog poluvremena. Čikinjo je odlučio da ne centrira iz kornera, nego da kombinuje sa Želsonom Martinsom. Naknadno je ubaci i pronašao Santijaga Ezea. U šoku je bio Marselj i malo je nedostajalo da do pauze primi još jedan, međutim, upravo Čikinjo, a potom i Roman Jaremčuk, nisu iskoristili prilike koje su im se ukazale.