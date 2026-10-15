Upadi u hotele i nastavak posrtanja Marselja: Olimpijakos opljačkao Velodrom (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | čet. 15.10.26. | 23:07
Ren okrenuo OFI i sprečio još jedan podvig kluba sa Krita u Ligi Evrope...
Imala je utakmica u Marselju zanimljivu uvertiru. Kako je situacija na francuskim ulicama izmakla kontroli, vlasti su zabranile dolazak navijačima Olimpijakosa, a njima je trebalo da se priključe i pristalice Crvene zvezde. Procena je bila da policija ne može sve da obezbedi i da treba da se bavi razbijanjem protesta.
Ali, neki navijači grčkog kluba već su stigli u grad kada je zabrana izrečena. Znali su za to ultrasi Marselja, koji neguju prijateljske odnose sa AEK-ovim, pa su veče pred utakmicu odlučili da ih potraže. Upadali su u hotele, organi reda imali su posla... Danas razlog za radost nemaju, ali imaju oni kojima na srcu leži crvena i bela boja, jer Olimpijakos je opljačkao Velodrom - 1:0 (1:0).
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Dve utakmice i - dva pobede Olimpijakosa! Dve utakmice - dva poraza Marselja!
Možda navijači pirejskog kluba nisu smeli na tribine, ali ova pobeda to leči. Olimpijakos je jedan od deset kluba koji posle dva kola imaju maksimalan učinak, ide stazom koja vodi ka evropskom proleću, dok Olimpik nastavlja da posrće na dva fronta...
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Marselj je ostvario tek dve pobede u francuskoj Ligi 1 i ukoliko se nešto ubrzo ne promeni, Bruno Ženesio bi mogao da pakuje kofere. Strpljenje je tačno ono što na Azurnoj obali nemaju. Ljudima u klubu i onima oko njega kratak je fitilj, a igra i rezultati Olimpika uopšte nisu dobri. Osvajač Lige šampiona nije bio bolji od Olimpijakosa, danas je u najboljem slučaju mogao da iščupa bod.
Kola su krenula nizbrdo u finišu prvog poluvremena. Čikinjo je odlučio da ne centrira iz kornera, nego da kombinuje sa Želsonom Martinsom. Naknadno je ubaci i pronašao Santijaga Ezea. U šoku je bio Marselj i malo je nedostajalo da do pauze primi još jedan, međutim, upravo Čikinjo, a potom i Roman Jaremčuk, nisu iskoristili prilike koje su im se ukazale.
Mogao je u drugom delu utakmice Marselj do izjednačenja, no Štefan Ortega se bacio i zaustavio udarac Timotija Vee...
Na putu do novog podviga bio je OFI Krit, klub koji je pre desetak godina bankrotirao. Vratio se i ponovo, kao nekada u prošlom veku, počeo da deli lekcije na međunarodnoj sceni. Heraklion je gleda kako Hofenhajm kleči na ostrvu u Sredozemlju, a Ren se danas izmigoljio - 2:1 (0:1).
OFI je došao u Bretanju da se brani, namera je bila jasna. Ako nešto slučajno napred uradi - uradio je. Samo jedanput šutnuo je u prvom poluvremenu, išla je lopta u gol i završila u mreži! Tahijarčis Funtas iznenadio je domaćina i Ren je od tog trenutka krenuo još još silovitije ka golu Grka.
Mučio se Ren do pred poslednjih petnaestak minuta, sve dok Mahamadu Nagida nije probio led. OFI Krit se grčevito branio, bio je sabijen na svoju polovinu, neretko je odbrana sedela u krilu golmana i čekao se trenutak kada će opet kapitulirati. Desilo se pred ulazak u sudijsku nadoknadu. Abdelhamid Ait Budlal raspršio je san o novom podvigu...
LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
Celje - Omonija 0:3 (0:1)
/Montnor 17, Tanković 59, Kulibali 84/
AZ Alkmar - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Kopmajners 49, Merdink 77pen - Forson 55/
RB Salcburg - Milan 0:4 (0:2)
/Sise 15, 32, 49, Ramos 72/
Lion - Kristal Palas 3:2 (2:0)
/Toliso 8, Nuama 45+2, Šulc 76 - Pino 50, Kamada 81/
Torense - Sanderlend 1:2 (1:0)
/Volnej 37 - Aoka 67, Sadiki 90+3/
Union Sen Žiloaz - Real Sosijedad 1:1 (0:0)
/Keita 88 - Turijentes 46/
Sparta Prag - Lilestrem 1:1 (0:0)
/Alkoser 56 - Lene Olsen 90+1/
Leh - Bajer Leverkuzen 0:4 (0:3)
/Šik 29pen, 41pen, Tilman 32, Maza 88/
Benfika - Seltik 4:1 (3:0)
/Duran 5 pen, 36, Ba 23, Pavlidis 89 - Duran 63/
Selta - Juventus 1:2 (1:0)
/Alvarez 18 - Voltemade 59, Kolo Muani 90+2/
Jagjelonija - Ararat Jermenija 3:1 (2:1)
/Jazovjak 13, Konseisao 38, Sou 51 - Banjaki 11/
Olimpik Marselj - Olimpijakos 0:1 (0:1)
/Eze 42/
Dinamo Zagreb - Anderleht 1:0 (0:0)
/Beljo 90+6 pen/
Ren - OFI 2:1 (0:1)
/Nagida 76, Budlal 90 - Funtas 10/
Bornmut - Šturm 3:0 (1:0)
/Evanilson 43, Rajan 76, Rodrigez 90+3 pen/
Ferencvaroš - Viktorija Plzenj 2:1 (0:0)
/Zaharijasen 49, 82 pen - Visinski 90/
NEC Najmehen - Levski Sofija 1:1 (0:1)
/Šeri 64 - Reinaldo 36/
Hofenhajm - Bešiktaš 2:3 (0:0)
/Aslani 68, Maćida 88 - Muriljo 60, Hjon Gju O 72, 79/