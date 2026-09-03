Prodaj napadača za 60.000.000, dovedi zamenu za 15.000.000 i uživaj

Znao je francuski klub šta, odnosno koga dovodi. Japanac je lani eksplodirao sa 25 ligaških golova, vodio je Fajenord do zvanja vicešampiona Holandije, a posle Kašime, Serkl Briža i pomenutih Roterdamersa, Ueda je prvi put zaigrao u Ligama petice.

U 56. minutu reprezentativcu Japana mesto je ustupio legendarni Olivije Žiru, a ovaj je, 16 minuta kasnije glavom načeo, ispostavilo se i srušio domaćina koji je utiskom i igrom pre zaslužio pobedu. Sa 24 udarca ka Berkeu Ozeru od čega je deset išlo u okvir i xG 3.45 (očekivani broj golova), Tuluz nije smeo da ostane na nuli. Međutim, njegovi napadači su zakazali u završnici.

Rezervista Tengsted je svega dva minuta po vođstvu gostiju imao zicer za izjednačenje, ali je prebacio gol, dok je desetak minuta kasnije Tomas Jorgensen iz solidne situacije gađao pravo u turskog golmana. Tuluz je do kraja meča opsedao gol Lila, ali prilično jalovo.

Davide Anćeloti posle tri utakmice na kormilu Lila ima sedam od mogućih devet bodova i prespavaće na prvom mestu na tabeli. Sin legendarnog Karleta postao je prvi trener Lila bez poraza na prva tri meča u Ligi 1 (ne računaju se vršioci dužnosti) još od Vahida Halilhodžića i sezone 2000/01.

FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO

Četvrtak

Tuluz - Lil 0:1 (0:0)

/Ueda 73/

Petak

19.00: (1,50) Lion (4,30) Okser (6,50)

21.05: (1,43) PSŽ (5,00) Monako (6,50)

Subota

17.15: (1,50) Lans (4,30) Lorijen (6,50)

20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)

20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)

Nedelja

15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)

17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)

20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)

***kvote su podložne promenama