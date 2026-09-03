Prodaj napadača za 60.000.000, dovedi zamenu za 15.000.000 i uživaj
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 22:54
Lilov naslednika Matijasa Fernandeza Parda, Ajase Ueda, već počeo da pogađa i rešava utakmice
Odlučio je Lil da menja napadača u samom finišu prelaznog roka. Ofanziva Njukasla na Matijasa Fernandeza Parda bila je snažna i ubedljiva, gazda Olivije Letang zajedno sa svojim sportskim sektorom stavio računicu na papir i dao zeleno svetlo za odlazak reprezentativca Belgije.
Na račun Lila uplaćeno je 60.000.000 evra, a četvrtinu tog novca Doge su potrošile na zamenu, Ajasea Uedu iz Fajenorda. Najbolji strelac Eredivizije iz prošle sezone stigao je na Pjer Moro 31. avgusta, a samo tri dana kasnije, na večerašnjem debiju u 3. kolu Lige 1 pogodio za pobedu nad Tuluzom - 0:1.
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Znao je francuski klub šta, odnosno koga dovodi. Japanac je lani eksplodirao sa 25 ligaških golova, vodio je Fajenord do zvanja vicešampiona Holandije, a posle Kašime, Serkl Briža i pomenutih Roterdamersa, Ueda je prvi put zaigrao u Ligama petice.
U 56. minutu reprezentativcu Japana mesto je ustupio legendarni Olivije Žiru, a ovaj je, 16 minuta kasnije glavom načeo, ispostavilo se i srušio domaćina koji je utiskom i igrom pre zaslužio pobedu. Sa 24 udarca ka Berkeu Ozeru od čega je deset išlo u okvir i xG 3.45 (očekivani broj golova), Tuluz nije smeo da ostane na nuli. Međutim, njegovi napadači su zakazali u završnici.
Rezervista Tengsted je svega dva minuta po vođstvu gostiju imao zicer za izjednačenje, ali je prebacio gol, dok je desetak minuta kasnije Tomas Jorgensen iz solidne situacije gađao pravo u turskog golmana. Tuluz je do kraja meča opsedao gol Lila, ali prilično jalovo.
Davide Anćeloti posle tri utakmice na kormilu Lila ima sedam od mogućih devet bodova i prespavaće na prvom mestu na tabeli. Sin legendarnog Karleta postao je prvi trener Lila bez poraza na prva tri meča u Ligi 1 (ne računaju se vršioci dužnosti) još od Vahida Halilhodžića i sezone 2000/01.
FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO
Četvrtak
Tuluz - Lil 0:1 (0:0)
/Ueda 73/
Petak
19.00: (1,50) Lion (4,30) Okser (6,50)
21.05: (1,43) PSŽ (5,00) Monako (6,50)
Subota
17.15: (1,50) Lans (4,30) Lorijen (6,50)
20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)
20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)
Nedelja
15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)
17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)
20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)
***kvote su podložne promenama